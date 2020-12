Herní konzole od KFC je skutečná. Umí i ohřát jídlo

Společnost KFC oznámila, že pracuje na vlastní herní konzoli s názvem KFConsole, už letos v červnu, jenže ji jen málokdo bral vážně. Tehdy to vypadalo jen jako pokus o stržení pozornosti na sebe ve chvíli, kdy se naplno rozjížděl souboj konzolí nové generace. Jenže fastfoodový řetězec si nakonec nevymýšlel, na vlastní herní konzoli skutečně pracoval. Nyní už máme představu, o co přesně se jedná.

V první řadě to není tak docela herní konzole, jako spíše velice dobře vybavené herní PC. KFC jej bude vyrábět s výrobcem počítačového příslušenství Cooler Master. Konzole by údajně měla být schopná hrát hry v rozlišení 4K při 240 snímcích za sekundu, čemuž se dá jen těžko věřit. Možná tak pět a víc let staré hry, ovšem třeba Cyberpunk prakticky nerozdýchá ani nejvýkonnější herní grafická karta od Nvidie, RTX 3090.

V každém případě by KFConsole neměla být žádné ořezávátko. Srdcem bude procesor od Intelu i9-9980HK a SSD úložiště bude mít kapacitu 2 TB. To nejdůležitější, grafickou kartu, zatím KFC tají, ovšem tvrdí, že tato „mašina“ bude podporovat ray-tracing i virtuální realitu a tuto součástku bude možné podle potřeby i vyměnit. To opět dává celkem jasně najevo, že jde o klasické herní PC.

Vůbec největší specialitou konzole je její tvar (jako kyblík kuřete od KFC) a speciální přihrádka s názvem Chicken Chamber, do které můžete vložit jídlo a konzole vám jej udrží v teple. Do přihrádky bude totiž odvádět odpadní teplo, které generují její komponenty: zejména grafická karta a procesor. KFC to celé samozřejmě zamýšlí tak, že si u něj nakoupíte kuřecí kousky, a ty pak nasypete do konzole, odkud je pak budete moci (ohřáté) ujídat.

Teď se asi sluší připomenout, že to celé KFC myslí opravdu vážně. Na oficiální stránce uvádí vedle partnerství s Cooler Master také firmu Asus či Seagate. Kompletní specifikaci, cenu a datum uvedení na trh ovšem fastfood tají a my bychom se vlastně vůbec nedivili, kdyby si tyto „poslední detaily“ schovalo KFC na nějaké hezké datum v příštím roce, třeba 1. dubna. Ale KFC už jednou ukázalo, že jeho marketingové vtípky jsou něčím víc.

Loni například vyšel simulátor randění s plukovníkem Sandersem, maskotem KFC. Na Steamu dokonce posbírala hra s příšerně dlouhým názvem „ I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator“ samá kladná hodnocení, byť je jasné, že jde o satirickou hru každým coulem.



KFC má pro tyto účely i speciální „herní“ profily na sociálních sítích, kam právě sdružuje veškeré novinky týkající se herních novinek s tématikou KFC. Když zde firma odhalila konzoli KFConsole, vyvolala spoustu reakcí například od Xboxu nebo od profilu populární hry Fall Guys:

Jak to nakonec s herní konzolí od KFC bude, to se ukáže až příští rok. Vzhledem k avizované extrémní výbavě to dost možná nakonec bude záležitost jen několika „předváděcích“ kusů pro nadšence a youtubery, ovšem tipujeme, že i tak by mohla být lépe sehnatelná než nový xbox a playstation při uvedení na trh.