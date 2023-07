Slovnaft chce prodloužit výjimku ze sankcí. Dokončení změn má trvat rok

Firmu Slovnaft, které stávající výjimka skončí v první polovině letošního prosince, vlastní maďarská skupina MOL. Česko patří k hlavním exportním trhům Slovnaftu. Bratislavská rafinerie loni výrazně zlepšila hospodaření, byť ji stát zatížil zvláštní daní z nadměrných zisků.

Szijjártó prohlásil, že MOL potřebuje ještě rok, aby mohl dokončit investice ve své slovenské rafinerii Slovnaft. Tyto investice umožní v rafinerii provést změny, aby tam šlo zpracovávat i jinou ropu, než je ruský typ Urals.

„K uskutečnění těchto investic je zapotřebí ještě jeden rok, proto žádáme EU, aby o jeden rok prodloužila výjimku ze sankcí, která umožňuje firmám MOL a Slovnaft, která je součástí skupiny, vyvážet do České republiky rafinované produkty z ruské ropy,“ prohlásil Szijjártó.

MOL pro své rafinerie na Slovensku a v Maďarsku využívá ruskou ropu dodávanou jižní větví ropovodu Družba. Slovensko odebírá téměř veškerou ropu z Ruska prostřednictvím ropovodu Družba, letos však plánuje podíl ruské ropy snížit.

Generální ředitel firmy MOL Zsolt Hernádi v dubnu agentuře Reuters řekl, že MOL plánuje částečně financovat investice do změny technologie zpracování ropy ve svých rafineriích Dunaj a Slovnaft z fondů EU. Investice se mají pohybovat v rozmezí 500 milionů až 700 milionů USD (10,9 miliardy až 15,3 miliardy Kč).

Loni tvořila ropa, která nepocházela z Ruska, jen asi pět procent odběru Slovnaftu. Do konce letošního roku by se měl tento podíl zvýšit na 30 až 35 procent, což by bylo asi dva miliony tun.

Slovnaft loni meziročně více než ztrojnásobil zisk před zdaněním, a to na 1,04 miliardy eur (24,7 miliardy Kč) z téměř 303 milionů eur (7,2 miliardy Kč) v roce předchozím. Čistý zisk společnosti se kvůli zvláštní dani zvýšil méně, a to o 64 procent na téměř 415 milionů eur (9,9 miliardy korun). Slovnaft uvedl, že ruská ropa se loni oproti minulosti prodávala s vyšší slevou ve srovnání se severomořským typem Brent.

Čistý dopad loňské zvláštní daně na společnost Slovnaft vyčíslil na více než 410 milionů eur (9,7 miliardy Kč). Slovenský parlament letos v březnu prodloužil platnost zvláštní daně z nadměrných zisků vybraných firem i na letošní rok a současně zvýšil její sazbu na 70 procent z předchozích 55 procent. Rozhodnutí sněmovny, které zasáhne zejména rafinerii Slovnaft, firma tehdy označila za cílený politický útok na podnik.