Psali manažerům dopisy rukou. Dnes mají firmu za miliardu dolarů

Když chtěl Alexander Rinke oslovit pár největších firem, aby daly práci jeho malému startupu, přišel s neotřelým nápadem - poslal jim dopis psaný rukou. „Věděli jsme, že když pošleme email, smažou ho. Kdybychom poslali tištěný dopis, sekretářky by ho otevřely, ale vyhodily. Když ale napíšete něco ručně, je to víc osobní, může to být třeba dopis od člena rodiny nebo přítele,“ cituje Němce BBC.

Dnes 29letý Rinke se narodil a vyrostl v Berlíně. Firmu Celonis založil ve 22 letech se svými dvěma kamarády Martinem Klenkem a Bastianem Nominacherem v Mnichově poté, co tam v roce 2011 dokončili univerzitní vzdělání v oboru matematiky a výpočetní techniky. Rozšířili projekt, na kterém pracovali v rámci studia.

Jejich cílem bylo vylepšit zákaznický servis reálným firmám. Studenti zjistili, že společnostem trvá pět dní, než přijdou s řešením nějakého problému. Ptali jsme se zaměstnanců, proč to trvá tak dlouho. Nikdo ale nechtěl vzít vinu na sebe. Stalo se z toho politikaření,“ vypráví Alexander. A tam se zrodila idea Celonisu - odstranit z hodnotícího procesu lidi a politiku a nahradit je nezaujatou počítačovou analýzou.



Celonis se zabývá datovou analýzou za použití softwaru umělé inteligence. Sleduje výkonnost podniku a navrhuje kroky ke zvýšení efektivity práce. Zjednodušeně řečeno, Celonis monitoruje počítačový systém konkrétní firmy a zjišťuje takové věci, jako kteří zaměstnanci nejsou produktivní, kteří dodavatelé jsou pomalí nebo které výrobní procesy by se daly urychlit. Pak navrhuje řešení.

Tři zakladatelé věděli, že mají firmám co nabídnout, ale potřebovali na sebe upozornit. Proto zvolili ručně psané dopisy. A měli úspěch, byli pozváni na schůzku do několika největších evropských firem. Dnes, o osm let později, patří mezi jejich zákazníky jména BMW, Exxon-Mobile, General Motors, L’Oreal, Siemens, Uber či Vodafone.

Firma rychle rostla a jen rok po svém založení si v kalifornském Palo Alto založila americkou pobočku. Poté, co si Celonis loni zajistil dodatečnou investici ve výši 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun), má aktuálně hodnotu víc než miliardu dolarů (22,6 miliardy korun). Roční obrat dosahuje 70 milionů dolarů (1,6 miliardy korun).

Zákazníky nebylo těžké sehnat, horší to ale bylo s vlastními zaměstnanci. Protože firma rychle expandovala, občas ve výběru spolupracovníků „šlápla vedle“. Dnes má Celonis víc než 400 zaměstnanců a její produkt používají tisíce firem po celém světě.

Patrick McGee, frankfurtský korespondent britského listu The Financial Times se na zkušenosti s Celonisem ptal v pár velkých společnostech. „Manažeři ve velkých skupinách jako Siemens nebo Vodafone říkají, že to je jako nechat se zrentgenovat. Je pak snadné najít slabá místa a opravit je,“ konstatoval.

Rinke by se v budoucnu mohl naučit psát japonsky - chce totiž expandovat právě do Japonska. „Je to fakt zajímavý trh, jsou úplně posedlí efektivitou a zlepšováním věcí. Takže je tam velká poptávka,“ vysvětluje.