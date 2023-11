Monetizace nahoty a erotiky funguje. Na OnlyFans vydělávají nejen tvůrci

Na OnlyFans nyní působí už více než tři miliony tvůrců z celého světa, kteří mohou těžit z více než 230 milionů předplatitelů. Informovala o tom agentura Bloomberg.

I díky pandemii nemoci covid-19, která většinu světa uvěznila doma, se výdělky autorů na síti OnlyFans mnohonásobně zvýšily. V roce 2022 vyletěly až na 5,5 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 120 miliard korun – a letos by to podle odhadů mělo být ještě víc. Pokud by se příjmy tvůrců braly jako jeden celek, byla by společnost OnlyFans z pohledu tržeb devadesátou největší firmou v USA.

„Když půjdu teď na TikTok, během chvilky uvidím několik dívek, které na sobě mají naprosté minimum oblečení jen proto, aby se lidé připojili na jejich stránku. Pro mou generaci je to naprosto normální,“ řekla Bloombergu dvacetiletá Avery Leighová.

Daří se i v Evropě

Kromě Spojených států jsou ale i další regiony, kde se síť OnlyFans stala v posledních letech populární. Celkem má tato síť fanoušky ve 187 zemích celého světa. Zaměřuje se hlavně na rostoucí regiony, mezi nimiž dominuje Mexiko, Latinská Amerika nebo Evropa.

Ačkoliv se této platformě mnozí dříve vysmívali, dnes se její vnímání citelně proměnilo a síť OnlyFans do velké míry ovlivnila i fungování světového pornoprůmyslu. Na tvůrcích totiž často vydělávali agenti, producenti, studia nebo další prostředníci. Síť OnlyFans ale toto odvětví do velké míry změnila a ukázala i zkušeným pornoherečkám, že se to dá dělat i jinak.

Publikování na OnlyFans však má i své nevýhody. „Práce je to velmi finančně nejistá i psychicky náročná. Při focení, střihu videí nebo marketingu jsou vyžadovány technické dovednosti i emocionální vyspělost. Aby se to povedlo, musí se zákazníci cítit výjimečně,“ řekla agentuře Bloomberg expertka na problematiku OnlyFans Pani Farvidová.

Tvůrci mohou jednoduše ovlivnit, co a jak často budou se svými sledujícími sdílet. Mohou si jednoduše stanovovat ceny a kromě společnosti OnlyFans se nemusí o svou odměnu s nikým dělit. Kromě nahoty se ale na OnlyFans v posledních měsících objevuje i další obsah. Účty tam mají i mnozí komici nebo kuchaři. Pornografický obsah má ale nad těmi ostatními stále značnou převahu.

Na trendu bohatnou i další

OnlyFans v dnešní době funguje jako tržiště bez reklam a velmi omezených algoritmů doporučování. I proto je nutné, aby tvůrci svou práci na síti propagovali a sdíleli s ostatními. Jinak je jejich šance na úspěch v podstatě nulová.

Proto se na současné popularitě OnlyFans snaží zbohatnout i další. Objevují se koučové, stratégové či marketéři se specializací právě na tuto síť. Výjimkou nejsou ani agentury nebo správci účtů. Pomáhají s fotografiemi, videi, grafikou i s psaním textů. Snaží se tvůrce prodat i na dalších sítích, hlavně na Twitteru, Facebooku nebo TikToku.

OnlyFans ale doplácí na obrovskou nerovnost v odměňování. Většina zisků totiž připadne jen na několik málo tvůrců. Výzkumník Tom Hollands přišel v roce 2020 s analýzou, ze které plyne, že jediné procento nejúspěšnějších umělců si přišlo na třetinu všech příjmů. Zároveň zjistil, že naprostá většina tvůrců vydělala méně než 145 dolarů za měsíc, což je v přepočtu zhruba 3 200 korun.