Německo čekají další omezení v dopravě. Stávkovat bude Lufthansa i dráhy

Odbory zvyšují tlak před dalším kolem jednání o vyšších mzdách, které je naplánováno na 13. a 14. března. Začátek stávky je naplánován na čtvrtek na 4:00, konec pak na sobotu na 7:10. Čas ukončení protestu souvisí s noční směnou v nákladní divizi Cargo, která končí právě v 07:10, jak už odbory vysvětlily v předchozích stávkách.

Hlavní vyjednavač odborového svazu Verdi Marvin Reschinsky v pondělí prohlásil, že nelze pochopit, proč se Lufthansa přes očekávané rekordní výsledky a pravidelně zvyšované manažerské bonusy nezajímá o pozemní personál. „Ten s hodinovou mzdou někdy i ve výši 13 eur (330 Kč) už ani neví, jak v nejdražších německých městech vůbec vyžít,“ řekl. Ve čtvrtek letecká společnost zveřejní hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý loňský rok, který podle dosavadních výsledků patřil k mimořádně úspěšným.

Reschinsky také řekl, že předchozí stávky záměrně nepostihly cestující. „Ignorováním našich vyjednávacích požadavků nám Lufthansa sděluje, že zareaguje pouze tehdy, když čelí tlaku,“ uvedl. Dodal, že je smutné, když aerolinkám nevadí zklamaní cestující.

Stávka za vyšší mzdy minulou sobotu zasáhla nákladní divizi Lufthansy, cestujících se ale nedotkla. Před týdnem stávkovala rovněž technická část pozemního personálu, protest se tehdy také obešel bez narušení letového provozu. Naopak pracovní protest pozemního personálu před dvěma týdny měl na letecký provoz v Německu rozsáhlé dopady, v problémech se ocitlo zhruba 100 000 cestujících a zrušeno bylo i několik spojů s Českem.

Odborový svaz Verdi požaduje pro 25 000 zaměstnanců pozemního personálu společnosti Lufthansa zvýšení mezd o 12,5 procenta a jednorázový protiinflační bonus 3000 eur (zhruba 76 000 Kč). Lufthansa původně navrhovala desetiprocentní zvýšení mezd během 12 měsíců a zmíněný bonus 3000 eur, později však uvedla, že nová nabídka už odpovídá základním požadavkům odborů Verdi. Odbory k tomu však uvedly, že cíl rychlého zvýšení mezd o 12,5 procenta, minimálně však o 500 eur (12 700 Kč), naplněn stále není.

Německou železnici ochromí stávka

Stávkovat se bude i na německé železnici. Od středy ji na 35 hodin ochromí stávka strojvedoucích společnosti Deutsche Bahn (DB), nákladní doprava se zastaví ve středu večer a osobní ve čtvrtek nad ránem. V pondělí to oznámil šéf odborů německých strojvedoucích GDL Claus Weselsky.

Délka protestu podle něj odpovídá základnímu požadavku na snížení týdenní pracovní doby právě na 35 hodin. Očekávat lze rozsáhlé výpadky vlaků nejen v Německu, ale také na spojích s Českou republikou.

Nákladní vlaky se zastaví ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 02:00 se k protestu přidají také strojvedoucí osobních vlaků. Osobní spoje se opět rozjedou v pátek ve 13:00, nákladní vlaky o osm hodin dříve. Weselsky zároveň prohlásil, že další stávky budou následovat a že je odbory už nebudou oznamovat se 48hodinovým předstihem. „Železnice už nebude spolehlivý dopravní prostředek,“ řekl.

„Stávka je tím posledním prostředkem,“ řekl Weselsky. Poznamenal, že odbory i přes snahu najít řešení u jednacího stolu neměly jiné východisko, neboť dráhy DB nebyly ochotny přistoupit ke kompromisům. „Společnost DB nám nenabídla nic,“ řekl odborář.

Minulý týden ve čtvrtek to byla naopak společnost Deutsche Bahn, která obvinila odboráře z neústupnosti a z odpovědnosti za krach rozhovorů.

Odbory a dráhy se na konci ledna po předchozích stávkách dohodly, že přinejmenším do 3. března budou pokračovat jednání a že strojvedoucí do té doby práci nezastaví. To se nyní po neúspěšných rozhovorech změnilo. Weselsky řekl, že odbory jsou nuceny vyhlásit další stávky.

Odbory GDL požadují snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, zvýšení měsíční mzdy o 555 eur (zhruba 13 650 Kč) a také jednorázovou kompenzaci 3000 eur (73 400 Kč) kvůli inflaci. DB v poslední veřejné nabídce navrhly zkrácení pracovní doby na 37 hodin týdně, větší snížení hodinového závazku již podmínily snížením mzdy. Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 000 až 56 000 eur (1,14 až 1,42 milionu Kč).

České dráhy zatím podle mluvčího Filipa Medelského nedokážou odhadnout, jak se stávka dotkne cestování na železnici v Česku. Informace je podle něj příliš čerstvá. „Zatím u německých kolegů zjišťujeme informace o rozsahu stávky,“ řekl na dotaz ČTK. Lze předpokládat, že komplikace se budou týkat třeba spojů mezi Prahou a Berlínem a Mnichovem. „Přesnější údaje budeme schopni podat v úterý, možná ve středu,“ doplnil mluvčí.