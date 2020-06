Američtí investoři se nebojí. Nasdaq je i přes pandemii na rekordu

Index Dow Jones pak stoupl o 0,59 procenta na 26 024,96 bodu. Širší index Standard&Poor’s 500 si připsal 0,65 procenta na 3 117,86 bodu. Na devizovém trhu oslaboval dolar.

I když se na jihu a jihozápadě USA zvyšuje počet nových případů nákazy nemocí covid-19 o deset až dvacet procent, ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow v pondělí serveru CNBC řekl, že druhá vlna pandemie nepřijde a že je nepravděpodobné, že v celé zemi dojde k rozsáhlým odstávkám.

Nemůže to být o moc horší, než to je. Lidé v to doufají a docházejí k závěru, že se nemůžete zranit pádem z okna v suterénu. Sam Stovall analytik společnosti CFRA

Investoři čekají na výsledkové listiny z druhého čtvrtletí. Podle odhadu společnosti Refinitiv by se zisky na akcii měly snížit o 42,7 procenta.

„Nemůže to být o moc horší, než to je. Lidé v to doufají a docházejí k závěru, že se nemůžete zranit pádem z okna v suterénu,“ řekl agentuře Reuters analytik Sam Stovall ze společnosti CFRA.

Pomohly technologie

Ze sektorů se nejlépe dařilo technologiím. Jejich dílčí index S&P si připsal 1,6 procenta. Z jednotlivých firem na tom pak byl velmi dobře Apple. Přestože technologická společnost v pátek oznámila dočasné uzavření některých amerických poboček kvůli koronaviru, v pondělí její akcie přidaly 2,62 procenta a uzavřely na rekordu. Především proto, že firma sdělila, že do svých počítačů bude používat vlastní čipy a na pondělní výroční konferenci představila několik nových výrobků.

Na devizovém trhu oslaboval dolar. Pokles obav z ekonomických dopadů šíření koronaviru totiž zvýšil zájem investorů o rizikovější aktiva.

Krátce po 22. hodině středoevropského času euro k dolaru přidávalo 0,7 procenta na 1,1259 dolaru. Britská libra si k dolaru připisovala téměř celé procento na 1,2468 USD. K japonském jenu měl dolar k dobru 0,1 procenta na 106.95 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ve stejnou dobu ztrácel 0,55 procenta na 97,08 bodu.