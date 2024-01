Vláčky jako hobby na odstřel. Modeláři v Británii vymírají, firmy hledají nové

Příznivci modelové železnice ve Velké Británii nedávno přišli o jeden ze svých svatostánků. Svou činnost totiž končí obchod Hattons Model Railways z britského Widnesu nedaleko Liverpoolu. Specializovaná značka otevřená již v roce 1946 nejenom prodává, ale rovněž vyrábí exkluzivní modely ikonických lokomotiv a kolejových vozidel. Nyní končí.

„V průběhu desetiletí jsme měli tu čest sloužit nadšencům a sdílet vášeň pro železniční modely se stovkami tisíc zákazníků,“ uvedl majitel obchodu. Podle něj v poslední době zaznamenal klesající počet zákazníků, na vině je měnící se demografie i narušení dodavatelského řetězce. „Nové podmínky na trhu měly velký vliv na naše podnikání,“ dodává. Informaci přinesl deník The Guardian.

TT znamemá Table Top Velikost modelové železnice TT vzniklo v USA, ale dnes je rozšířené hlavně ve střední Evropě, a to díky zaniklé značce Berliner-TT-Bahnen z NDR, jejíž výrobky byly k mání i v ČSSR. Ve střední Evropě je velikost TT (1:120) po H0 (1: 87) druhou nejoblíbenější modelovou železnicí. Několik výrobců sídlí v Německu a České republice, teprve v roce 2022 byla velikost TT zavedena ve Velké Británii.

Ani tradiční národní výstava modelové železnice konaná ve Warley se letos neuskuteční. Organizátoři krok jejího zrušení rovněž odůvodnili měnící se demografickou strukturou zákazníků. Až do loňska přitom zabírala exkluzivní prostor na birminghamském výstavišti NEC, které je jedním z největších v zemi.

„Pro mnoho lidí včetně návštěvníků i vystavovatelů to bude zklamání,“ vysvětluje manažer výstavy Nigel Smith. Dodává, že modelářská členská základna stárne, a proto musí být na místě spíše realismus. „Mnozí lidé z našeho stávajícího týmu se na výstavě podílejí již více než třicet let a rádi by odešli do důchodu s grácií,“ vysvětluje

Tom Heywood z aberdeenské společnosti modelové železnice s ním souhlasí. „Obavy jsou z toho, že jde o stárnoucí koníček. Průměrný věk modelářů v mém klubu je přes šedesát let. V loňském roce nám zemřeli dva členové a možná tak čtyři z nás jsou mladší 30 let. Lidé mají obavy, že to vymře,“ dodává Heywood.

Důvodů úpadku tohoto odvětví je však víc. Cena špičkových železničních modelů podle Heywooda se může pohybovat v řádu stovek liber. Vagony, koleje a další příslušenství nestojí dnes o nic méně. Vše výše uvedené má navíc smysl pouze tehdy, že na stavbu modelové železnice doma vůbec máte místo. „Pro železniční modelářství je třeba mít hodně místa. V dnešní době lidé obvykle nemají volnou ložnici nebo půdu, pokud nejsou v důchodu,“ dodává Heywood.

TT jako spasitel?

Ovšem průmysl se nevzdává bez boje. Fenomenální úspěch hobby výrobců včetně Lega nebo společnosti Games Workshop v posledním desetiletí ukázal, že chuť sestavovat modely z velkých krabic plastových dílů zákazníci mají. V roce 2022 vyhlásila společnost Hornby – britská jednička v této oblasti a vlastník značek Airfix, Corgi a Scalextric – konkurs na nového generálního ředitele, o rok později ho i jmenovala.

Co baví britské vláčkaře? Nejběžnějším měřítkem používaným v britské modelové železnici je velikost 00. Rozchod kolejí je 16,5 mm a měřítko 1:76,2. Jeho modely jsou obvykle levnější než modely velikosti O. (1:43). Druhou nejoblíbenější velikostí je takzvené „enko“ N (1:148), známé také z českého modelářského prostředí.

V rámci změn ve vedení následně přišli do firmy vedoucí pracovníci ze společností Lego a Mattel. Jejich společným cílem byla soustředěná snaha o získání nových zákazníků. Ve své výroční zprávě firma uvedla, že zavede řadu levnějších základních produktů. Na podzim roku 2022 uvedla na trh britský zcela novou řadu modelových železnic, která má přiblížit tento koníček lidem disponujícím menšími prostory.

Nová řada TT:120 je v měřítku 1:120, tak dobře známé zejména ze středoevropských modelových železnic, má ke koníčku přilákat ty nadšence, pro které jsou větší modely až příliš drahé. „TT:120 byl koncipován tak, aby se zvýšil počet stávajících nadšenců a aby se železniční modelářství otevřelo nové skupině zákazníků, pro které byl prostor potřebný pro současná velikost 00 možná příliš velkou překážkou ke vstupu do oboru,“ uvedla společnost.

Loni v létě se také do Británie poprvé začaly dovážet železniční modely velikosti 00 japonského výrobce modelové železnice Kato Precision Railroad Models. Kolejnice na odolném plastovém podkladu jsou plně kompatibilní s většinou vláčků rozměru H0 a 00. Pod značkou Unitrack se skrývá široká škála produktů včetně rovných kolejí, oblouků, výhybek a příslušenství, stejně jako řada setů kolejí či startovacích sad. Ty by měly začátečníkům v železničním modelářství usnadnit start.