Nadšenec do vláčků vystavuje své kolejiště v Přešticích, má na něm i srnky

Modelové kolejiště má rozměry patnáct krát pět metrů. „Provozujeme na něm zhruba dvacet vlakových souprav. Všechny pocházejí ze sbírky mé a mého syna, který jde v mých stopách,“ řekl autor výstavy Josef Němeček, jenž se svému koníčku věnuje odmalička.

Jako malé dítko si hrál s dřevěnými vláčky. „Když jsem přišel do první třídy, dostal jsem první modely TT. V téhle velikosti je i tohle kolejiště. Táhne se to prostě se mnou dodnes,“ podotkl s úsměvem Němeček ke kolejišti, na kterém je svět zmenšený stodvacetkrát.

Převážná většina vláčků je vytvořena podle originálních vozů ČSD a ČD z osmdesátých a devadesátých let minulého století. „Jezdí nám tady i autíčka. Je tu možné spatřit i různé detaily, ať dělníky v depu nebo zvířata, například srnky. Takové maličkosti mají děti nejraději. Hledají je a pak si je prohlížejí,“ dodal.

Podle skutečnosti jen most přes přehradu

Krajinu i železniční stavby dělal podle vlastní fantazie. „Vytvořil jsem je přibližně podle toho, co jsem kde viděl, aby to bylo co nejatraktivnější pro diváka,“ vysvětlil. Jen jedna ze staveb přesně kopíruje realitu. Je jí most přes přehradu Hracholusky vytvořená podle reálné předlohy.

Od doby, kdy Němeček se sběratelstvím začínal, se jeho koníček výrazně posunul. „Doba jde hodně dopředu. Kdysi dávno jsme byli rádi, když jsme měli jedno trafo a po kolejišti jezdila jedna mašinka. Aby jezdily dvě, muselo se kolejiště úplně jinak zapojit. V současnosti máme k dispozici digitální řízení, kdy má každá mašina svůj dekodér. A prostřednictvím mobilních ovladačů, které tady obsluha má, může ovládat jakoukoliv lokomotivu,“ prozradil.

Ani po skončení přeštické výstavy nezůstanou Němečkovy železniční modely veřejnosti dlouho ukryté. Už 25. a 26. února budou k vidění v Plzni U Borského parku 3. „Vystaveno tam bude v podstatě to samé jako tady. Kolejiště ale bude větší, doplní jej ještě menší kolejiště a artefakty ze skutečné železnice,“ podotkl Němeček.