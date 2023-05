Kyperský soud zmrazil českému podnikateli Vítkovi majetek za 13 miliard korun

Handelsblatt poznamenal, že Vítek, který se zajímá o reality i v Německu, je znám hrubými obchodními metodami.

„Český obchodník vytvořil realitní impérium, a to i v Německu. Bývalí obchodní partneři ho žalují a soud na Kypru jim dal nyní za pravdu,“ napsal Handelsblatt, který text zveřejnil v pondělí večer na svém webu.

Vítkovi někdejší partneři podle Handelsblattu podávají proti českému investorovi žaloby v USA, Lucembursku a na Kypru od roku 2015 za to, že je při budování CPI podvedl přes fiktivní společnosti. Soud na Kypru nedávno nařídil bankám zmrazit část Vítkova majetku, uvedl deník.

Podle něj na konci dubna vypršela lhůta, do které měli Vítkovi právníci předložit argumenty. Do léta soudci rozhodnou, zda peníze zůstanou zmrazené až do konce soudního sporu, dodal Handelsblatt. Jako jednoho ze žalobců uvádí česko-švýcarského občana Jiřího Diviše.