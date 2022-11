Katar žádá zákaz piva na stadionech během šampionátu. Pivovar se brání

Společnost AB InBev, největší pivovar světa, je jedním z největších sponzorů Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. V sobotu však musel své stánky s pivem Budweiser na stadionech přemístit na méně viditelná místa. Deník The Times uvedl, že Katar chce během šampionátu nyní zajít ještě dál. Informaci přinesl britský list The Guardian.

Mezi FIFA a sponzorem nyní probíhají horečná jednání. Konečné rozhodnutí se očekává v pátek. Podle nejhorších scénářů by pivo by mohlo mít úplný zákaz na všech stadionech.

Prodej alkoholu je v Kataru pod přísnou kontrolou, na fotbalovém mistrovství měl být k dispozici pouze v prostorech bezprostředně před místy konání zápasů, ve fanouškovských zónách, stejně jako v hotelech.

Pokud by organizátor šampionátu odepřel pivovaru možnost prodávat produkt nebo se jakkoli zviditelnit během mistrovství, porušil by řídicí orgán fotbalu smlouvu v hodnotě několika milionů dolarů.

Mezinárodní fotbalová federace ani společnost AB InBev se zatím ke kauze nevyjádřily.

„Společnost AB InBev byla informována 12. listopadu a spolupracuje s FIFA na přemístění koncesních prodejen na místa podle pokynů. Spolupracujeme s FIFA, abychom fanouškům přinesli co nejlepší zážitek. Soustředíme se na to, abychom za nových podmínek poskytli spotřebitelům co nejlepší zážitek.“ vyjádřila se společnost AB InBev v reakci na žádost o přesun svých prodejen.

Pokud zákaz piva projde, jediným místem, kde budou moci fanoušci pít alkohol, bude vyhrazený park. Budweiser již prozradil, že 500ml nápoj bude fanoušky stát 11,60 liber (327 Kč). Několik hotelových barů v Kataru si za pivo nebo sklenku vína obvykle podle Guardianu účtuje kolem 12–15 liber (335–419 Kč).