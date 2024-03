Japonsko už nemá záporné úroky. Centrální banka po 17 letech zvýšila sazbu

BOJ také upustila od politiky známé jako kontrola výnosové křivky (YCC). Ta spočívala v nákupu japonských státních dluhopisů za účelem kontroly úrokových sazeb.

Centrální banka uvedla, že bude nadále nakupovat „zhruba stejné množství“ státních dluhopisů jako dosud a v případě rychlého růstu jejich výnosů nákupy zvýší. BOJ se dále rozhodla ukončit nákupy rizikových aktiv, jako jsou burzovně obchodované fondy (ETF) a japonské nemovitostní investiční trusty.

„Usoudili jsme, že udržitelné a stabilní dosažení našeho cenového cíle je na dohled,“ uvedla centrální banka.

Očekávání, že BOJ zvýší sazby, rostla od nástupu guvernéra Kazua Uedy do funkce v dubnu loňského roku. Vzhledem k tomu, že inflace již více než rok překračuje dvouprocentní cíl BOJ, mnozí hráči na trhu předpokládali ukončení záporných úrokových sazeb buď v březnu, nebo v dubnu. Poslední oficiální údaje ukázaly, že i když tempo růstu cen zpomaluje, jádrová spotřebitelská inflace v Japonsku se v lednu udržela na dvouprocentním cíli banky.

Rozhodnutí, zda sazby půjdou nahoru, záviselo také na tom, zda velké společnosti v zemi zvýší zaměstnancům mzdy, aby jim pomohly vyrovnat se s rostoucími životními náklady, uvedla analytička Nobuko Kobajašiová z poradenské společnosti EY-Parthenon. Odbory minulý týden oznámily, že zaměstnanci velkých firem dostanou přidáno 5,28 procenta, což je nejvíce za posledních 33 let.

Mzdy v zemi od konce 90. let stagnovaly. Spotřebitelské ceny rostly velmi pomalu, nebo dokonce klesaly.

Analytici připomínají, že japonská ekonomika postupně ztrácí konkurenceschopnost a produktivitu, zatímco počet obyvatel se snižuje s tím, jak Japonci stárnou a mají méně dětí. Japonsko v roce 2010 opustilo pozici druhé největší ekonomiky světa a na jeho místo se dostala Čína. Loni pak Japonsko přišlo i o třetí příčku, z níž ho sesadilo Německo.

„BOJ dnes učinila první nejistý krok směrem k normalizaci měnové politiky,“ uvedl analytik Frederic Neumann z banky HSBC v Hongkongu. „Zejména odstranění záporných úrokových sazeb signalizuje přesvědčení BOJ, že se Japonsko vymanilo ze sevření deflace,“ dodal.

Japonský jen v reakci na rozhodnutí centrální banky prudce oslabil. Krátce před 8:00 SEČ ztrácel k americkému dolaru 0,8 procenta a dříve se dostal i pod hranici 150 JPY za dolar.

Velké japonské banky oznamují, že plánují zvednout úrokové sazby u běžných vkladů v jenech. Podle agentury Reuters to uvedla společnost Mizuho a Sumitomo Mitsui Financial Group. V obou případech by šlo o první takové zvýšení od února 2007.