Česká spořitelna se loučí s vkladní knížkou. Novou nabízí už pouze jedna banka

Spořitelna rozhodnutí oficiálně komunikovala ve svém nejnovějším oznámení o úrokových sazbách. Na dotaz MF DNES uvedla, že zájem o vkladní knížky vytrvale klesá. Aktuálně jich mají klienti Spořitelny kolem 700 tisíc. Zhruba polovinu z toho tvoří výherní vkladní knížky. Vklady na nich nejsou nijak úročené, ale dvakrát do roka probíhá mezi jejich majiteli slosování o jeden milion korun. Výherce banka losuje vždy 1. května a 1. listopadu.

„Zbylé vkladní knížky představují dětské vkladní knížky, které obvykle založili prarodiče vnukům a vnučkám. Právě zájem o dětské vkladní knížky setrvale klesá,“ dodal za Českou spořitelnu její mluvčí Filip Hrubý.

Stávající klienti, kteří již mají vkladní knížky ve Spořitelně založené, je mohou využívat nadále stejně jako doposud. „S ohledem na nízký zájem nových klientů jsme pouze ukončili nabídku zakládání nových vkladních knížek,“ vysvětluje Hrubý.

Vybrat prostředky uložené na vkladní knížce je možné v pobočkách České spořitelny.

Zbývá poslední banka

ČSOB, která je aktuálně poslední bankou nabízející nové vkladní knížky, redakci informovala, že u nich je o tento typ spoření zájem i v současné době. „Klienti u tohoto produktu oceňují zejména jeho tradiční pojetí, kdy výši svého zůstatku mají fyzicky uvedenou přímo ve své vkladní knížce, tedy bez nutnosti využívání internetového bankovnictví či aplikace ČSOB Smart. Zpravidla takto spoří rodiče nebo prarodiče dětem do jejich osmnácti let,“ vysvětluje mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata. Dodal, že ale v době vyšších sazeb na spořicích účtech je o vkladní knížky zájem zpravidla nižší.

Například vklady na dětské vkladní knížce ČSOB úročí půl procentem ročně. Na běžné vkladní knížce je možné získat úrok maximálně 0,15 procenta. Na běžném spořicím účtu u ČSOB je ale aktuálně možné nechat svůj vklad úročit až pěti procenty ročně. Pětiprocentní úrok platí pro vklady do čtvrt milionu korun. Podmínkou pro získání takto vysokého úroku je se alespoň třikrát za měsíc přihlásit do mobilní aplikace ČSOB a pětkrát do měsíce zaplatit kartou.

Výhodou spořicího účtu je, že se střadatel ke svým penězům dostane, kdykoli potřebuje, a nemusí kvůli tomu navštěvovat pobočku. U vkladních knížek může být stanovena výpovědní lhůta, kterou je třeba dodržet, aby klient nepřišel o úrok.

Dříve volba číslo jedna

Zatímco v posledních letech vkladní knížky pomalu upadají v zapomnění a mladší generace už možná ani neví, o co jde, dříve byly pro Čechy volbou číslo jedna, pokud šlo o spoření.

Na počátku 90. let byly vkladní knížky s výpovědní lhůtou v délce jednoho roku vůbec nejoblíbenějším vkladem klientů spořitelen. Tehdy byly peníze na vkladní knížce úročeny čtyřmi procenty. Například na začátku roku 1990 bylo na vkladních knížkách 55 procent všech vkladů spořitelen. Celková výše vkladů u českých spořitelen tehdy činila 188 miliard korun.

Využíváte pro sebe nebo své potomky v kladní knížku? ANO 33 %(3 hlasy) NE 67 %(6 hlasů)

Papírová vkladní knížka pro klienta představuje doklad o tom, že má u konkrétního peněžního ústavu pohledávku v podobě uložených peněz. Vklady jsou v nich v současnosti pojištěny až do výše odpovídající částce sto tisíc eur, v přepočtu tedy zhruba 2,5 milionu korun.

U ČSOB lze na vkladní knížky peníze vkládat i z nich vybírat v hotovosti ve všech pobočkách. Vklad je možné provést také bezhotovostně převodem z účtu. Výběr hotovosti je pak možné provést formou výpovědi vkladu a vypovězenou částku lze vybírat po dobu tří měsíců od nabytí účinnosti výpovědi. Výběr bez předchozího podání výpovědi je také možný, ale za poplatek. Založení nové vkladní knížky je u ČSOB možné pouze v pobočkách České pošty.