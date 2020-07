Exodus firem z Hongkongu pokračuje, kufry balí i technologičtí giganti

Hongkong dlouhodobě platil za jedno z hlavních finančních a byznysových center světa. Tuto pozici teď však nahlodává nový bezpečnostní zákon, který tam Čína zavedla koncem června. Norma totiž značně omezuje lidská práva tamních obyvatel a to se nelíbí zahraničním firmám. Některé z nich tak ihned po jeho uvedení v platnost oznámily, že z města odchází (více zde).

Po prvotní vlně nevole se zdálo, že většině firem změna statusu quo příliš nevadí. Jenže to se teď změnilo. Sociální síť TikTok, která si v posledních letech získala popularitu především mezi mladistvými, v úterý oznámila, že provincii opustí. A to během několika dní, píše web BBC.

A není jediná. To, že zvažují odchod, už tento týden uvedli i technologičtí giganti jako je třeba Google, Facebook nebo Twitter. Hongkong tak již téměř úplně ztratil image „jediného bezpečného místa v Číně“, kvůli kterému byl mezi korporacemi tak oblíbený.

Jenže pokud Hongkong přijde o korporace a tím i o svou pozici finančního centra, ztratí mnohé. Nepřijde totiž jenom o finance ze zahraničí, ale i o část peněz z Číny. Důkazem toho je právě TikTok, kterému by jako čínské společnosti na první pohled zákon nemusel tolik vadit. Je pro něj ale strategické více se orientovat na trhy mimo říši středu.

Nedáš informace, hrozí ti vězení

Technologickým firmám podle listu The New York Times vadí především to, že by po nich čínská samospráva mohla vyžadovat, aby jí poskytly data o uživatelích.

Pokud by jejich zaměstnanci odmítli, mohlo by jim v Hongkongu hrozit až vězení – za trestný čin se totiž podle nového bezpečnostního zákona považuje i zahraniční vměšování do interních záležitostí. Právě za to by přitom tamní policie mohla takový akt považovat.

Bezpečnostní zákon je jedním z kroků, kterými se čínská vláda snaží v regionu upevnit svou moc. Dosud se v něm totiž uplatňoval princip „jeden stát, dva systémy“ – Hongkong je politicky nezávislý na čínské vládě, přestože je součástí země. Právě tento systém by však Peking rád změnil.

Kromě možného zatýkání za separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost tak zákon také umožňuje rozmístit v Hongkongu bezpečnostní složky pevninské Číny. To přitom bylo dříve nemyslitelné.