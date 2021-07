Pro všechny stejná pravidla. EU navrhuje změny předpisů pro kryptoměny

Podle nových pravidel by také začal platit zákaz používání anonymních peněženek s kryptoaktivy. Momentálně je vše ale zatím pouze ve formě návrhů a změny by mohly být uzákoněny až zhruba za dva roky. K uzákonění je pak potřeba souhlas členských států EU a Evropského parlamentu.



Podle Evropské komise by převody kryptoměn měly podléhat stejným pravidlům proti praní špinavých peněz jako bankovní převody. „Vzhledem k tomu, že převody virtuálních aktiv podléhají podobným rizikům praní špinavých peněz a financování terorismu jako bankovní převody, bylo by logické použít k řešení těchto společných problémů stejný legislativní nástroj,“ informuje BBC o vyjádření Evropské komise.

Zatímco na některé poskytovatele služeb v oblasti kryptoměn se již vztahují pravidla proti praní špinavých peněz, nové návrhy by rozšířily tato pravidla na celý kryptografický sektor a uložily by všem poskytovatelům služeb povinnost provádět hloubkovou kontrolu svých zákazníků. Podle návrhů by společnost převádějící kryptoaktivum pro zákazníka byla povinna uvést jeho jméno, adresu, datum narození a číslo účtu a jméno příjemce.



Podle autora knihy Attack of the 50 Foot Blockchain Davida Gerarda však toto není žádnou novinkou. „Jedná se pouze o aplikaci stávajících pravidel pro peníze na kryptoměny. Plánuje se to už od roku 2019,” říká Gerard.

Zároveň však dodává, že právě nové návrhy Evropské unie by mohly pozměnit prostředí kryptoměnových investic a celá plánovaná změna pravidel by sahala mnohem dále, než jen k uzákonění návrhu. „Pokud chcete investicemi do kryptoměn vydělávat skutečné peníze, prostě musí i pro tato aktiva platit stejná pravidla jako pro skutečné peníze,” uzavírá Gerard pro BBC.