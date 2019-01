Slovenská dekáda s eurem. Lidé si zvykli, osm z deseti by neměnilo

16:26 , aktualizováno 16:26

V sobotu 17. ledna 2009 přestaly na Slovensku platit koruny a začalo se platit výhradně eury. Prvotní obavy ze zdražování a nostalgie po staré měně brzy nahradily rutina a zvyk. Dokazuje to i současný průzkum, který tvrdí, že i kdyby to šlo, až 80 procent Slováků by korunu zpět spíše nechtělo.