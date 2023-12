Nejdražší město světa je opět Singapur. Dohnal ho Curych, zjistila analýza

Podle Economist Intelligence Unit (EIU) je v Singapuru v současné době obzvlášť drahá například doprava, alkohol a oblečení. A za až nebetyčně vysoké označuje průzkum náklady na pořízení vlastního vozu.

O první místo se letos Singapur dělí se švýcarským Curychem. Ten se na první místo posunul z loňské šesté pozice. Růst v Curychu částečně zapříčiněn i silným švýcarským frankem proti dolaru, protože tento faktor do výpočtu také vstupuje. Také proto se v top desítce nejdražších měst světa ocitla i švýcarská Ženeva, a to hned na třetím místě, o které se dělí s New Yorkem. Švýcarsku podle EIU škodí i vysoké ceny potravin a alkoholu, zboží pro domácnost ale třeba i růst nákladů na trávení volného času.

Nejdražší města Město Index (new York = 100) 1.-2. Singapur 104 1.-2. Curych 104 3.-4. Ženeva 100 3.-4. New York 100 5. Hong Kong 98 6. Los Angeles 97 7. Paříž 91 8.-9. Kodaň 89 8.-9. Tel Aviv 89 10. San Francisco 86

Z evropských měst jsou kromě Curychu a Ženevy mezi deseti nejdražšími městy také Paříž a Kodaň. Vzestup evropských měst v žebříčku má podle EIU původ ve vysoké inflaci u potravin, oblečení, ale třeba i kosmetiky, léků a zdravotních doplňků. Svou roli ale vzhledem k metodice sehrálo i zhodnocení eura a dalších místních měn.

Do žebříčku nejdražších měst světa se letos probojoval také izraelský Tel Aviv, a to jako deváté nejdražší město na světě. EIU však uvádí, že průzkum prováděla ještě před začátkem války mezi Izraelem a Hamásem, v období od 14. srpna do 11. září. Upozorňuje proto na fakt, že současná situace ovlivňuje kurz šekelu a pravděpodobně ztížila možnosti obstarání různého zboží, což může mít vliv i na ceny.

Skokani z Latinské Ameriky

Naopak nejlevnějším městem v žebříčku zůstává i nadále syrský Damašek. A to i přes fakt, že jeho cenový koš podle metodiky vzrostl meziročně o 321 procent v místní měně. Pomyslný chvost žebříčku obsadil také íránský Teherán a libyjský Tripolis. A to i přes fakt, že například v Teheránu vzrostla inflace na 49 procent. Pro všechna tato města platí, že jsou velmi levná z hlediska nákupu potravin, domácích potřeb i produktů pro osobní péči.

Za zmínku také stojí město se suverénně nejvyšší inflací, kterým je venezuelská metropole Caracas. Podle EIU v tomto městě meziročně ceny stouply o 450 procent.

Největšími skokany byla mexická města Santiago de Querétaro a Aguascalientes a kostarické San José. Centrální banky ve velké části Latinské Ameriky totiž mezi prvními následovaly růst úrokových sazeb americké centrální banky. Tím podpořily své měny a mexické peso společně s kostarickým colónem vůči americkému dolaru posílily.

Mezi loňskými největšími skokany je také Praha. Ta poskočila o 31 míst výše, a z loňského 113. nejdražšího města se posunula na 82. příčku.

Za největší propadlíky průzkumu lze označit zejména Moskvu (propad o 105 míst) a Petrohrad (propad o 74 míst). Ačkoli ceny v obou městech vzrostly a došlo k omezení dovozu a nedostatek pracovních sil, byly tyto dopady zastíněny oslabením rublu v loňském roce, a to přibližně o 60 procent.