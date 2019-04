Lovec prodává na eBay fosilii mláděte Tyrannosaura rexe. Vědci zuří

Přibližně 68 milionů let starou fosilii údajně nabízí profesionální lovec fosilií Alan Detrich. V aukci se aktuálně prodává za 2,95 milionu dolarů. Nabídka byla aktualizovaná naposledy v úterý.

Detrich tvrdí, že s největší pravděpodobností jde o jediného potomka Tyrannosaura rexe na světě. Fosilie má 4,6 metrů dlouhé tělo, 53centimetrovou lebku a pilovité zuby. Na svém portálu o tom informovala americká zpravodajská televize CNBC.

„Tento rex byl velmi nebezpečným jedlíkem masa. Je to jedinečná příležitost, takovou vzácnost vidět,“ řekl Detrich. Histologie ukazuje, že mládě bylo přibližně 4 roky po smrti.

Detrich v roce 2017 zapůjčil fosilii přírodopisnému muzeu Kansaské univerzity, kde byl exemplář vystaven více než rok. Jak zjistil britský deník The Guardian, zůstala tam i poté, co se objevila v nabídce na eBay. Zkamenělou kostru, která by mohla být stará 68 milionů let, objevil Detrich v roce 2013 na pozemku svého bratra v Montaně. Následně se stala jeho majetkem.

Vědecká komunita je rozhořčena

Ředitel Institutu biologické rozmanitosti na univerzitě v Kansasu Leonard Krishtalka uvedl minulý týden, že Přírodopisné muzeum univerzity neprodává ani nezprostředkovává prodej vzorků soukromým osobám.

„Vzhledem k situaci byl vystavený exemplář stažen a navrácen majiteli. Majitele jsme také požádali, aby z aukčního portálu smazal jakékoliv zmínky a spojení s námi,“ dodal Krishtalka.

Jak uvedl server Science Mag, Detrich teď svého rozhodnutí prodat fosilii v aukci na eBay bez předchozího informování muzea lituje. „Mohlo to dopadnout lépe, ale přebírám plnou odpovědnost,“ okomentoval situaci s tím, že žádné zákony nebrání soukromým vlastníkům, aby prodávali své zkameněliny.

Society of Verebrate Paleontology (SVP) mezitím zveřejnila otevřený dopis, v němž vyjadřuje své etické obavy z toho, že by se fosilie, která představuje jedinečnou součást lidské historie, mohla ztratit z očí veřejnosti.

„Majitel rexe využil věděcké významnosti exempláře, včetně jeho výstavního statusu na Kansaské univerzitě, jako součást své reklamní strategie. Mělo by se obchodovat pouze s odlitky a jinými replikami zkamenělin obratlovců, a ne s fosiliemi,“ vyjádřila svůj názor SVP.