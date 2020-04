Nové Disneyho filmy možná nepůjdou do kin. Nepravděpodobné, říkají analytici

Šíření wuchanského koronaviru filmový průmysl zasáhlo velmi tvrdě. Kina po celém světě zejí prázdnotou a premiéry nových snímků se posouvají. Karanténní opatření tak dopadla i na jednoho z největších gigantů v oboru – Disney. Americké studio kvůli nim muselo odsunout premiéry hrané verze své pohádky Mulan a superhrdinského filmu Black Widow.

Na oba filmy přitom Disney vynaložilo ohromné finance – Mulan podle Kung Li, která v něm ztvárňuje jednu z hlavních rolí, stála zhruba 300 milionů dolarů (přes 7,5 miliardy korun). Za produkci Black Widow pak studio zaplatilo přibližně 200 milionů. Posunutí jejich premiér tak pro filmaře znamená značné aktuální ztráty.

Právě ty by Disney mohlo alespoň částečně pokrýt, pokud by tyto dva snímky divákům digitálně ukázalo dříve, než se kina opět otevřou. Na to, že tento krok studio údajně zvažuje, první upozornila tvůrkyně komiksů a youtuberka Grace Randolphová na svém Twitteru. „Trochu jsem se pohrabala v klepech,“ dodala ke svým zdrojům.



Příjmy by klesly

Od studia by to bylo velké překvapení. Jeho streamovací služba Disney+ sice po svém spuštění zaznamenala úspěch, za který ve velké míře může seriál Mandalorian ze světa Star Wars, digitální distribuce by však podle analytiků pořád nebyla tak výdělečná jako běžná premiéra v kinech.

Příjmy z prodeje DVD, Blu-ray a digitálních edic totiž těm z kin nesahají ani po paty. Například veleúspěšný snímek Avengers: Endgame si digitálními nosiči v USA podle webu Filmožrouti vydělal zhruba 100 milionů dolarů. Z tamních kin si přitom Disney odneslo přes 858 milionů.

Dá se předpokládat, že by se prodeje nosičů u filmů, které autoři neuvedou do kin, zvýšily. Ani tak by však nejspíš na tak vysoké částky nedosáhly.

Disney+ navíc není dostupné všude. Nefunguje například v Číně, která je přitom v současnosti druhým největším filmovým trhem. V Evropě pak tuto službu mohou sledovat diváci jen ve Velké Británii, Irsku, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Španělsku a Švýcarsku.

Málo peněz teď, nebo hodně později

Analytici tak podobný krok nepovažují za pravděpodobný. I pokud by Black Widow měla premiéru až za několik měsíců a vydělala si „jen“ půl miliardy dolarů, pořád by to bylo s nejvyšší pravděpodobností bylo mnohem více, než kdyby do kin vůbec nešla, píše časopis Forbes. V takovém případě by přitom film dopadl hůře než nejméně výdělečná marvelkova v éře po Avengers, Ant-Man.

I pokud by se těmto dvěma snímkům prodej digitálních nosičů výjimečně vydařil, neměly by to snadné. Při ceně 20 dolarů za kus by nakonec po celém světě každý vydělal kolem 820 milionů dolarů. Tedy zhruba dvě třetiny toho, kolik Disney z kin obvykle získává.

Studio by navíc už nemělo žádné další příjmy – prodej digitálních nosičů mu totiž přináší finance i po stažení filmu z kin. „Dávalo by to smysl, jen pokud Disney potřebuje málo peněz teď spíš než hodně peněz později,“ doplňuje Forbes.

Server The Disinsider zaměřený na informace kolem studia Disney pak uvádí, že je možné, že se zákulisní informace ve skutečnosti týkají jiných dvou filmů. Disney totiž letos plánuje premiéru mnohých dalších snímků. Pouze na Disney+ by se tak podle webu mohl objevit například dobrodružný Artemis Fowl nebo superhrdinský snímek Noví mutanti.

Disney se k situaci zatím oficiálně nevyjádřilo. Žánrový web Comic Book Movie s odkazem na interní zdroj ze studia uvádí, že se zrušení premiéry ani Mulan, ani Black Widow v kinech zatím neřeší. Je však podle něj zjevné, že si Disney není jisté tím, jaká opatření bude muset kvůli COVID-19 přijmout.