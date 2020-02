Bankéř dostal padáka kvůli krádeži v kantýně. Trestají se i menší prohřešky

Jedenatřicetiletý obchodník Paras Shah k poslednímu prosinci skončil na své pozici, kde měl pod kontrolou transakce s dluhopisy v Evropě, Blízkém východě a Africe. Podle zaměstnanců banky patřil k nejlepším ve firmě a ročně si na odměnách přišel na sumu kolem milionu eur. Do firmy přišel v roce 2017 z konkurenční HSBC, jeho pracovní náplní bylo hledat prodejce a zájemce o nákup rizikových dluhopisů.



Podle jeho spolupracovníků byl ve firmě oblíbený. Podle stránek sociálních médií měl rád exotické dovolené, navštívil například jordánskou Petru i Macchu Picchu, také byl vyznavačem stolního tenisu.

Paras Shah, a high-flying Citigroup banker, earning £1 million a year is suspended for 'stealing sandwiches from the staff canteen'https://t.co/mepLoWesMl