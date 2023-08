Největší propad majetku v historii. Realitní krize v Číně dopadla na miliardářku

I proto Jang Chuej-jen počítá obří finanční ztráty. Ještě v červnu loňského roku čítal její majetek celkem 34,1 miliard dolarů (asi 750 miliard korun), od té doby se ale snížil až na 5,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 121 miliard korun, uvedla agentura Bloomberg.

Propad hodnoty majetku jednačtyřicetileté ženy souvisí zejména s jejím velkým podílem na fungování developerské skupiny Country Garden Holdings, který dosahuje 52,6 procent. I proto za uplynulé dva roky přišla Jang Chuej-jen o více finančních prostředků více než kterýkoliv jiný miliardář na světě. Její majetek se totiž za tu dobu propadl téměř o 84 procent.

Asijská magnátka tak doplatila na čínskou realitní krizi, která trvá už zhruba tři roky. Čínské politické vedení se v době probíhající pandemie snažilo ochladit tehdy velmi přehřátý realitní trh a zpřísnilo podmínky pro poskytování úvěrů tamním developerům.

Komunistická strana zároveň chtěla omezit probíhající spekulace, které tamní trh také negativně ovlivňovaly. Důsledky zásahu jsou ale mnohem větší, než čínští politici původně čekali.

Výsledkem těchto snah totiž bylo, že největší čínští developeři se dostali do obřích problémů. Mezi prvními se dostaly na veřejnost problémy stavitele Evergrande, který s věřiteli musí řešit své velké dluhy a už asi jeden rok se potácí na hraně bankrotu. Podle červencových informací nakumulovala firma v letech 2021 a 2022 ztrátu ve výši 81 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,7 bilionu korun.

Nyní je zřejmé, že finanční problémy momentálně musí řešit právě developer Country Garden Holdings. Před pár dny vyšlo najevo, že v první polovině letošního roku mohl podnik dosáhnout ztráty až ve výši 7,6 miliardy dolarů, a tedy asi 166,5 miliard korun. Ani agentura Moody´s nevnímá tyto výsledky pozitivně a společnosti proto už snížila rating.

Finanční problémy Country Garden Holdings mohou být překvapivé i proto, že v loňském roce tato firma vykázala zisk ve výši 265 milionů dolarů.

Jang Chuej-jen se dostala do vedení podniku Country Garden poté, co ji tam před osmnácti lety jako svou osobní asistentku přivedl do tohoto podniku její otec. Ten mimo jiné firmu v roce 1992 spoluzaložil a časem na ni převedl nejdůležitější rozhodovací funkce. Už ve věku 25 let se Jang Chuej-jen stala nejbohatší ženou celé Číny.