Britové otevřou nový uhelný důl, první po třiceti letech

Zelenou dal projektu v severozápadním anglickém regionu Cumbria ministr pro místní rozvoj Michael Gove. Zastánci projektu tvrdí, že důl poblíž města Whitehaven vytvoří zhruba pět set pracovních míst v méně rozvinuté oblasti. Navíc by pak podle nich odpadl klimaticky škodlivý dovoz koksovatelného uhlí.

Ekologové i někteří členové vládní Konzervativní strany tvrdí, že důl pohřbí klimatické cíle Británie. Připomínají také, že celosvětová poptávka po koksovatelném uhlí klesá.

„Schválení výstavby dolu poškozuje reputaci Velké Británie jako globálního lídra klimatického hnutí,“ řekl agentuře Reuters profesor Paul Elkins z londýnského UCL Institute. Podle něj nedává projekt smysl ani ekologicky ani ekonomicky. „Británii to navíc vystavuje i snadnému obvinění z pokrytectví, když jiným zemím říká, co mají dělat, a sama se tak nechová,“ dodal.

Uhelný důl se bude rozkládat na ploše 23 hektarů. Jeho výstavba by měla zabrat dva roky a náklady na jeho přípravu se v roce 2019 odhadovaly na 165 milionů liber, tedy zhruba 4,6 miliardy korun. Důl by měl být v provozu padesát let.