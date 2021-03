Konec emisí v ovzduší. Ropné společnosti chtějí škodliviny pohřbít pod moře

Na projektu už začala pracovat britská ropná společnost BP. Ta pomocí potrubí ze svých závodů v severovýchodní Anglii chce odvádět emise do nádrže hluboko pod Severním mořem. I přes rozpaky některých odborníků však společnost doufá, že tento způsob bude efektivní a do budoucna i ziskový.



BP společně s dalšími ropnými giganty také navrhuje vybudovat velkou elektrárnu s pohonem na zemní plyn, která by vznikla v blízkosti ústí řeky. Taková elektrárna by totiž mohla časem nahradit již zastaralé britské elektrárny, které spalují fosilní paliva a poskytnout tak záložní energii v případech, že by vypadla energie získávaná z větru. Pod celou oblastí elektrárny by navíc vedlo potrubí, které by odvádělo oxid uhličitý a ostatní látky zhruba 90 mil od břehu.

Společně s BP do projektu investují i společnosti Royal Dutch Shell, norský Equinor, francouzský Total a italský Eni. K projektu se ale nejprve bude muset zavázat britská vláda.



Ačkoliv myšlenka na zakopání škodlivin do země zní velmi jednoduše, samotné provedení je složité, finančně nákladné a nepůjde to tak rychle, jak se doufalo, uvedl pro New York Times environmentální novinář Stanley Reed. Jen v počáteční fázi by totiž celý projekt vyšel okolo 5 miliard dolarů.