Lihovarnický stroj času. Firma z USA umí vyrobit vyzrálou whisky za pár dnů

„Než abychom pasivně čekali na to, až příroda udělá své, vštípíme aroma sudu do lihoviny. Zároveň aktivně kontrolujeme proces, abychom mohli dodávat lihoviny špičkové kvality během několika dní a nemuseli čekat několik let,“ uvádí společnost Bespoken Spirits.



V úterý firma oznámila, že obdržela 2,6 milionů dolarů (téměř šedesát milionů korun) od dvou investorů. Jedním z nich je americký vědec a podnikatel T. J. Rodgers, který je držitelem několika patentů v oblastech polovodičů, energetiky, ale i vinařství.

„Schopnost společnosti nabízet kvalitu a zároveň rozmanitost mě skutečně zaujala a přiměla investovat,“ uvedl Rodgers v tiskové zprávě. „V krátkém časovém úseku se jim podařilo vyrobit neuvěřitelnou škálu prvotřídních lihovin od whisky po rum, brandy a tequilu.“ Druhým investorem je americký baseballista Derek Jeter.

Zrání nemusí trvat dlouhá léta

Většina kvalitních whisky dozrává v dubových sudech alespoň pět let, v aukčních síních se velké pozornosti těší i šedesátileté whisky, které se prodávají v přepočtu na koruny za desítky milionů. Tento proces je podle zakladatelů Bespoken Spirits – podnikatele Stu Aarona a materiálního vědce Martina Janouska – zbytečně zdlouhavý. Do sudů o objemu tisíc litrů proto přidávají 300 až 600 drobných odštěpků dřeva, potom lihovinu zahřívají, aby získali chuť, popisuje Financial Times.

Společnost tvrdí, že jejich technologie umožňuje, aby lihovar vyráběl whisky s různými příchutěmi podle přání zákazníka. Technologie rovněž dokáže zbavit lihovinu takzvaného andělského podílu, kdy se při zrání odpařuje až deset procent alkoholů.

Prodej konečným spotřebitelům je nicméně pouze vedlejší činností. Bespoken Spirits nabízí hlavně své služby – třeba lihovarníkům, kteří nad výrobou whisky strávili několik let a výsledek není podle jejich očekávání. Firma slibuje, že produkt dokáže pomocí své technologie vylepšit během několika dní. Dále nabízí své portfolio supermarketům v rámci spolupráce, kdy sice palírna whisky vyrobí, ale supermarket si na ni nalepí vlastní logo.

Mezi znalci a nadšenci má Bespoken Spirits slušnou pověst. Na Světové soutěži lihovin v San Francisku letos v březnu vyhrála osm cen a deset ocenění získala i na soutěži pořádané americkým Institutem destilace.

Technologie takhle nechutná

Někteří znalci však projevili skepsi. „Nemohu vinit lidi za to, že chtějí do světa alkoholu přinést něco nového,“ napsal kritik John Dover v recenzi produktů Bespoken Spirits. „Cítím se však dotčen těmi, kteří se vydají zkratkou a v kreativním procesu nevidí nic víc, než jednoduchou cestu za balíkem peněz.“

Nadšená není ani Asociace skotské whisky sídlící v Edinburghu, která patří mezi významné zástupce odvětví. Asociace hrozí, že po celém světě přijme opatření, které by zabránilo kalifornské firmě obcházet pravidlo, podle kterého musí skotská whisky stárnout v dubových sudech po dobu nejméně tří let.

Spoluzakladatel kalifornské firmy Aaron poznamenal, že dosavadní metody zrání jsou „neopakovatelnými pokusy a omyly a, co je nejhorší, jsou pomalé.“ Podle kritiků však právě neopakovatelné pokusy a omyly stojí za kouzlem a hodnotami tohoto nápoje.

„Ti, kteří kupují desítky let starou whisky zrající v sudech po sherry či bourbonu, ochutnávají více než jen chemikálie tmavých destilátů. Konzumují vůni minulosti a něco nevysloveného, co ani nechápou, ale přesto to oceňují. Technologie takhle nechutná,“ argumentuje hlavní obchodní komentátor Financial Times John Gapper.