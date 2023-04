Tullamore D.E.W. mění dočasně svou láhev. Kvůli požáru ve sklárně

Variant, jak řešit nedostatek skla, měla společnost hned několik. Vedení palírny řešilo, zda nepoužít i netradiční materiály jako například papír nebo plech. Volba ale nakonec padla na novou láhev, která pochází přímo ze Spojeného království z města Ayrshire.

K tradiční láhvi by se značka chtěla vrátit co nejdříve. Kdy to bude, zatím však firma přesně neví. Podle odhadů se tak může stát zhruba za 2 až 3 měsíce. Z dlouhodobého hlediska ale může být nová láhev poměrně zajímavým sběratelským artiklem.

„Přestože nás požár sklárny netěší, věříme, že o limitovanou edici whiskey v kulaté láhvi bude mezi zákazníky zájem. I když jsme museli změnit balení, naše whiskey stále chutná naprosto stejně, a tedy bez ohledu na to, z čeho si ji naléváte. Kdy se vrátí originální hranatý tvar, nevíme v tuto chvíli přesně, ale děláme vše pro to, aby to bylo brzy,“ popisuje situaci Nora Torpeyová, globální ředitelka značky Tullamore D.E.W.

Limitovaná edice láhví se kromě tvaru a výšky bude lehce lišit i uzávěrem. Změna se týká pouze Tullamore D.E.W. Original 0,7 l. Všechny ostatní velikosti láhve a ostatní produkty značky jsou i nadále k dostání ve svém typickém balení.

V České republice se značka dlouhodobě drží na první příčce prodejnosti v segmentu whiskey. Ročně se zde prodává zhruba dva miliony láhví.