Máme šanci obstát ve světě, krize je příležitost, píše Kellner

Vážení přátelé,

za dobu existence PPF ještě nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který naše Výroční zpráva popisuje, a světem, v němž vychází. V roce 2019 se světu ještě dařilo.

A dařilo se i PPF. Budovali jsme, tvořili a zlepšovali. Povedlo se nám několik velkých projektů, ať už to byla akvizice mediální skupiny CME, vydání 27miliardové emise dluhopisů pro financování našeho telco byznysu nebo vybudování a úspěšné spuštění nového mýtného systému v České republice. A tak jako každý rok i v roce 2019 se nám něco nepovedlo. Z obojího jsme se poučili.

To ale bylo předtím, než přišel koronavir. Pro člověka, který jako já miluje tvořit a stavět, je nejhorší vidět úpadek a destrukci. Zažil jsem to a viděl už několikrát. Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité. Rodina, děti, zdraví, svoboda. PPF ani já v takovém přemýšlení nejsme výjimkou. Nezapomínáme na to, odkud jsme vzešli a co jsme prožili. I proto jsou letošní fotografie ve Výroční zprávě inspirovány místy a hodnotami, které nás v mládí nejvíce formovaly.

Někdy se ptám sám sebe: „Proč tolik pracuji, proč nejsem víc v klidu?“ Upřímná odpověď? Předně mne práce pořád baví. Baví mne přemýšlet a vymýšlet, jak věci udělat líp, jinak. Baví mne učit se a uspět. Vím, že k cíli nikdy nevede jen jedna cesta, a naplňuje mne hledat tu nejlepší. A pak je to nejdůležitější: cítím odpovědnost. Odpovědnost za druhé. Za své děti, za naše firmy, za to, co jsme v PPF za téměř třicet let vybudovali. PPF bych nikdy nepostavil sám, bez partnerů, zákazníků, zaměstnanců. Úspěch není výsledkem jedince, ale spolupráce týmu, rodiny, blízkých, Skupiny. Chci jim za to všem poděkovat.

Když jsem před třiceti roky začínal podnikat, přál jsem si - mimo jiné - ukázat, že my Češi máme na to obstát ve světě, být mezi špičkou. PPF se to podařilo. Jsme skutečně velká světová firma. Svět bychom ale nikdy nedobyli bez kořenů doma v České republice. Napsal jsem to už v loňské výroční zprávě: na to, co nás formovalo, a na svoje kořeny nesmíme nikdy zapomenout. Proto v PPF rozvíjíme český potenciál a stavíme na našich lidech, jejich znalostech, zkušenostech, vynalézavosti, profesionalitě, tvořivosti, tahu na branku a pracovitosti.

Víme, že každá krize je současně příležitost a že problémy jsou od toho, abychom je řešili a překonávali.

Život spočívá v tom, co skutečně děláme. Co naše práce přináší druhým. To skutečné, hmatatelné, co je vidět za námi, ve skutečnosti naznačuje, co bude ještě před námi.

Petr Kellner