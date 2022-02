Notino zvýšilo obrat o třetinu. Přispěla pandemie i zahraniční expanze

Firma působí ve 28 zemích, za uplynulý rok se rozšířila do dalších čtyř, a to do všech tří pobaltských států a také do Irska. I přesto zůstal podíl obratu pocházející od zákazníků v Česku na 14 procentech.

Tržby rostly ve všech zemích, nejrychleji ve Velké Británii, na více než dvojnásobek. Největším zahraničním trhem je Polsko a po něm Německo. Do budoucna plánuje firma expanzi do dalších zemí a nové zahraniční distribuční centrum.

Zisk firma neuvedla. Poslední výroční zprávu zveřejnila ve Sbírce listin za účetní rok 2017/18 a tehdy vykázala zisk přes 114 milionů při tržbách přes sedm miliard korun.

Nejvíce se prodávaly loni parfémy, což je sortiment, se kterým firma pod názvem Parfums.cz v roce 2004 vstupovala na trh, loni se jejich prodej zvýšil o třetinu. Rostly prodeje i dalších druhů kosmetického zboží, což jsou pro společnost klíčové položky.

„Tato čísla potvrzují, že boom poptávky po kosmetice a přípravcích osobní péče, kterou spustila pandemie koronaviru, stále trvá,“ uvedl generální ředitel Zbyněk Kocián.

Od konce loňského roku prodává firma i volně prodejné léky a potravinové doplňky, sportovní výživu či zboží pro matky a děti. Loni také v Brně otevřela v České ulici kamennou prodejnu, celkem jich má v devíti zemích téměř 30. Zaměstnává 1 700 lidí.