Microsoft zažil rekordní kvartál. Tržbami cloumaly cloudy i herní konzole

O rekordním čtvrtletním výsledku informoval Microsoft v úterý. Podle odhadů Wall Street měl technologický gigant utržit za tři měsíce 40,2 miliard dolarů (862 miliard korun). Analytikové se tak spletly o tři miliardy (64 miliard korun). Zisky Microsoftu vzrostly meziročně o 33 procent na 15,5 miliard dolarů (více než 332 miliard korun).

Jakmile o výsledcích společnost informovala, ještě víc tím zvýšila poptávku po svých akciích. Ty rostly bezprostředně po oznámení čtvrtletních tržeb o šest procent, píše CNN Business.



„V uplynulém roce jsme byli svědky úsvitu druhé vlny digitální transformace, která zahýbala každou společností v každém odvětví. Microsoft pohání tuto transformaci díky své největší a nejkomplexnější cloudové platformě na světě,“ komentovala výsledky generální ředitelka společnosti Saty Nadella.

Cloudová úložiště jsou do jisté míry motorem prodejů Microsoftu. Staly se totiž nedílnou součástí práce z domova. Pandemie donutila firmy opustit vlastní místní servery a uchýlit se k složitějším a zároveň dostatečně bezpečným cestám.

Prodeje vlajkového produktu cloudových služeb Azure rostly meziročně o 48 procent a prodeje běžnější platformy Office 365 o dvacet procent, informuje New York Times. Dohromady vyprodukovaly cloudové produkty Microsoftu čtvrtletní tržby 16,7 miliard dolarů (358 miliard korun).

Konce koronavirové krize a návratu lidí do kanceláří se společnost podle všeho bát nemusí. Experti totiž předpokládají, že přesun firem do cloudů je dlouhodobým trendem, který pandemii přežije. Stejně se na to dívá i vedení Microsoftu. Podle odhadů finanční ředitelky společnosti Amy Hood vzrostou tržby z cloudových platforem během aktuálního čtvrtletí až o 21,5 procenta.

Po práci legraci s konzolí

Za úspěchem Microsoftu nestojí jen seriozní potřeba firem propojit zaměstnance v jejich domácnostech. Rekordními tržbami se může pyšnit i herní segment technologického giganta. I zde je důvod prostý: škála volnočasových aktivit se vlivem pandemických opatření znatelně smrštila. Videohry představují jeden z mála způsobů zábavy, u nichž je riziko infekce koronavirem stoprocentně nulové.

Xbox Series S a Xbox Series X

Masivní poptávka po nových konzolích Xbox X a S zastihla společnost nepřipravenou. Zejména v prosinci mizely konzole zaměstnancům skladů v maloobchodu přímo před očima. Čtvrtletní tržby z herního segmentu Microsoftu poprvé překročily hranici pěti miliard dolarů (107 miliard korun). Výnosy z obsahu a služeb Xboxu vzrostly o čtyřicet procent. Ve stejném období předchozího roku se přitom ty samé výnosy snížily o jedenáct procent.

„Uvedení Xboxu X a S bylo nejúspěšnější v naší historii,“ uvedla k tomu Nadella. Společnost v tomto čtvrtletí počítá s neutuchající poptávkou po nové generaci Xboxů, která však bude omezená nabídkou, upozornila finanční ředitelka Hood. Za celý fiskální rok 2021 společnost očekává generování dvouciferného růstu příjmů i provozních výnosů.