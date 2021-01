Amazon dobývá farmaceutický trh v USA. Lékárny se bojí, že je to zničí

Majitel britské online lékárny Quick Meds Ahsan Bhatti pozorně sleduje, jak se působení Amazonu na farmaceutickém trhu propisuje do tržeb amerických lékáren. Podle něj totiž nebude dlouho trvat a technologická společnost rozšíří pole působnosti nové služby Amazon Pharmacy i na Evropu.

„Mám obavy. Budou mít obrovský rozpočet na marketing, a rozhodně uzmou značný kus prodejů každé lékárně na trhu. Přímým důsledkem bude uzavírání lékáren,“ cituje Bhattiho BBC.

Amazon sice zatím neuvedl, že by na evropský trh v tomto ohledu mířil. Ostatně to nepotvrdila ani mluvčí české odnože společnosti Miroslava Jozová. Podle Bhattiho jde však jen o otázku času. Ve Spojených státech se službě Amazon Pharmacy daří, zatímco prodeje velkých lékárenských řetězců jako je Walgreens či CVS klesly. Farmaceutický trh má navíc řadu mezer, které je Amazon se svým kapitálem a možnostmi schopen hravě překonat.

„Lékárnám chybí dobrá logistika. V tomto ohledu si Amazon vede výjimečně dobře. Je to přesně to, co spotřebitelé chtějí – mít předpis v deset hodin ráno a večer obdržet lék od Amazonu,“ myslí si Bhatti.

Na všech frontách

Dodavatelské řetězce farmaceutického sektoru jsou podle BBC často zbytečně složité, plné prostředníků a neefektivní. I v tomto ohledu má Amazon navrch. „Vaše marže jsou mojí příležitostí,“ zní jedno z podnikatelských hesel generálního ředitele Amazonu Jeffa Bezose.

Tím, že by odstranil prostředníky (a tím pádem i jejich marže), by Amazon mohl na farmaceutický trh přinést nižší ceny pro spotřebitele. Takový názor zastává například profesor marketingu a podnikatel Scott Galloway.

„Po většinu historie Amazonu dostáváte jako spotřebitel produkty za nízké ceny, někdy dokonce za nižší, než jsou náklady. Pro spotřebitele i akcionáře to představuje neuvěřitelný přínos,“ uvádí Galloway ve své knize Po koroně: Od krize k příležitostem (Post Corona: From Crisis to Opportunity). Autor si je mimo jiné jist, že Amazon farmaceutický průmysl změní, a to nejen levnými cenami a rychlejším doručováním. Podobný názor má i Kate McCarthy, analytička ve výzkumné společnosti Gartner.

„Amazon pracoval a pracuje na tom, aby byla platforma dynamická a bezpečná pro zdravotnické organizace. Do budoucna s nimi může uzavírat partnerství. Mnoho organizací může vidět potenciál využití domácího robota Alexy pro zdravotnické dovednosti, mohou vyvíjet zdravotnické aplikace na platformě Amazon Web Services nebo využívat cloudové úložiště Amazonu,“ popisuje McCarthy.

Přizpůsobit se a přežít

Amazon, zjednodušeně řečeno, pomalu prorůstá do každé části (nejen) farmaceutického sektoru. Podle McCarthy společnost nedávno zveřejnila nabídku pracovních míst pro klinické lékaře. S nimi by Amazon byl schopen nabídnout stejně personalizovanou službu jako stávající lékárny.

Už nyní služba Amazon Pharmacy Američanům supluje fyzickou návštěvu lékárny. Funguje totiž tak, že ošetřující lékař zasílá recepty přímo na amazonský účet pacienta.

Podle Gallowaye Amazon některé menší hráče farmaceutického trhu smete a v důsledku jeho působení se některé zdravotnické startupy na trh nedostanou. McCarthy je v tomto ohledu o něco optimističtější. Amazon podle ní většinou přináší do průmyslových odvětví zlepšení a zavedené podniky ze hry jen tak nevyřadí. „Jde spíš o to, jak se každý přizpůsobí,“ uvádí profesor McCarthy.