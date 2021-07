Jeden lístek vládne všem. K jednotné jízdence se připojí i komerční linky

Jednotná jízdenka platící na tuzemské železnici se po půl roce ostrého provozu rozšíří. Od července se do systému, ve kterém nemusí cestující hledět na to, se kterým z konkurenčních dopravců pojede, zapojí i komerční linky Českých drah a RegioJetu na trasách z Prahy do Ostravy a do Brna.