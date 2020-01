Německá vláda dá miliardy do modernizace železnic, chce lidi dostat z aut

„Schválili jsme nejdůležitější modernizační návrh v celé historii Německa,“ řekl ministr dopravy Andreas Scheuer pro portál The Local. Dodal také, že tato dekáda bude patřit železniční přepravě.

Mimo obrovskou sumu, kterou do modernizace investuje stát, přispěje dalšími čtyřiadvaceti miliardami eur i největší německý železniční přepravce Deutsche Bahn. Podle Scheuera půjdou peníze především do výměny zastaralých zařízení, zlepší přístup pro handicapované pasažéry a renovace železničních mostů.

Šéf Deutsche Bahn Richard Lutz označil peníze pro německé železnice jako největší investici pro zlepšení podmínek na kolejích za posledních sto osmdesát let. Slíbil, že se pokusí zapracovat na dodržování jízdních řádů, ale zároveň poprosil cestující o trpělivost s potížemi, které v průběhu renovací nepochybně vzniknou.

Ekologie na prvním místě

Přesun lidí z aut do vlaků je součástí plánu na záchranu životního prostředí. Německo se totiž zavázalo, že do roku 2030 sníží emise vypouštěné do ovzduší o 55 procent v porovnání s hodnotami zaznamenanými v roce 1990. Také ceny jízdenek by měly klesnout a přimět tak více pasažérů, aby cestovali vlaky, zatímco kvůli zvýšení daní dojde z výraznému zdražení v segmentu letecké přepravy.



Díky přebytkům, které má Německo ve svém rozpočtu, i díky silné exportní pozici, kterou si drží už mnoho let, si může rozsáhlé investice do stárnoucí dopravní infrastruktury dovolit. V nedávné době také země představila ambiciózní ekologický plán pro příštích deset let.

Po dvou neobvykle horkých létech a tisících studentů, kteří pravidelně stávkovali za klima, se klimatická změna stala jedním z hlavních témat německých politiků. Oblast, kde se však Německu stále nedaří emise snížit, je automobilový průmysl. Největší německé automobilky Volkswagen, BMW a Daimler se totiž podle portálu The Local stále zaměřují spíše na SUV s vysokou spotřebou paliva místo hybridních aut či vozidel s nulovými emisemi.