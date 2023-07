VIDEO: Za rok na jih ještě rychleji. Podívejte se z výšky, jak roste D3

Součástí rozsáhlé stavby je 13 mostů, tři velké propustky pro převedení dešťové vosy, drobných toků a malých živočichů pod dálnicí, jedna mimoúrovňová křižovatka nebo přeložky a úpravy silnic II. a III. tříd, místních komunikací a polních cest. Na původní komunikaci tak zůstane jen místní a pomalejší doprava.

Úsek dálnice D3 dlouhý 28 kilometrů od Úsilného u Budějovic až do Kaplice – nádraží bude hotový do konce roku 2024. „Tento podrobný podklad u nás zpracovává přes 40 projektantů silnic, mostů a vodohospodářských staveb. Na konci příštího roku by měl být tento úsek zprovozněný společně s dálničním obchvatem Českých Budějovic,“ slibuje společnost AFRY.

Počátkem června na nově budovaný úsek dálnice D3 dorazil premiér Petr Fiala, který si prohlédl stavbu problematického tunelu Pohůrka, kvůli kterému nabral celý obchvat Českých Budějovic zpoždění už zhruba dva roky.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že se stavba obchvatu jihočeského krajského města výrazně prodraží. „Bude to minimálně o miliardu a půl. Stále však vedeme jednání se zhotovitelem dálničního obchvatu ohledně kompenzací,“ uvedl.