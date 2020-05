Roušky ano, ale ne z donucení. Aerolinky upravují přepravní podmínky

Několik větších amerických leteckých společností již naznačilo, že hojně diskutované roušky budou na palubách pouze dobrovolné a vše bude záviset především na vzájemné spolupráci pasažérů a posádky. Přísná opatření by tak prý neměla být zavedena.



Agentura Reuters již v předchozích dnech informovala o tom, že společnost American Airlines rozeslala svým letuškám a pilotům informaci o tom, že pasažéři nebudou vpuštěni do letadla v případě, že nebudou mít roušku. Zpráva však upozorňuje na to, že role posádky by měla být především informativní a personál by měl pasažéry poučit či jim doporučit nošení roušky po celou dobu letu. Nikdo by však nesměl cestující k nasazené roušce přímo donutit a opatření by tak bylo pouze dobrovolné.

„Prosím, pobídněte je ke spolupráci, ale nikoho nenuťte. Pokud bude pasažér pobouřen jiným pasažérem bez roušky, zkuste jej poučit, ale nevyostřujte situaci,“ uvádí příručka American Airlines pro letušky, o které informoval portál CNN.

Podobný postoj zaujaly i americké aerolinky United Airlines. Ty ve svých nových pravidlech kladou důraz především na uvážení zdravotního stavu cestujících a také na příjemnou atmosféru na palubě. „Pokud z nějakého důvodu dojde kvůli novým pravidlům k nepříjemnostem, naše posádka bude na krizové situace připravena, a pokud by nastal opravdu velký problém, bude moci pasažéry přesadit a vytvořit tak příjemnější prostředí,” uvádí ve své zprávě letecká společnost.

Letecká společnost JetBlue by naopak roušky ráda zavedla povinně. „Rádi bychom, aby naše posádka pasažéry před nástupem na palubu upozornily, že z bezpečnostních důvodů jsou cestující i personál povinni mít zakrytá ústa a nos,“ říká zástupce společnosti. Uznává však, že toto opatření bude pro zaměstnance výzvou.

„Měli bychom být ohleduplní k okolí. Posádky by měly zajistit co nejlepší péči o cestující, šetrným způsobem, který nebude způsobovat nepříjemnosti, je přesvědčit o oprávněnosti takových požadavků či řešit případné stížnosti od naštvaných pasažérů. Bylo by na místě používat selský rozum a dobrý úsudek a pokusit se minimalizovat napjatou atmosféru. V případě, že pasažér neuposlechne a roušku si nenasadí, posádka na tuto skutečnost upozorní personál na příletovém letišti,“ vysvětluje se ve zprávě společnosti JetBlue. Zároveň však dokument upozorňuje, že není možné pasažéra vyloučit z přepravy za absenci roušky.

Roušky by na palubě uvítaly i společnosti Delta a Southwest. Národní aerolinky se tak nejspíš v budoucnu pokusí upravit pravidla pro přepravu a roušky do nich zařadit. Podle Správy zabezpečení dopravy (TSA) a Federální letecké správy (FAA) se ale zatím nechystá žádný zákaz pobytu v letadle bez roušky.