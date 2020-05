Roušky, dezinfekce, rozestupy a hlavně odpovědnost, vyzývají epidemiologové

„Stávájící příznivá epidemiologická situace nám umožnila postupovat opačným směrem, než se postupovalo v zavádění plošných karanténních opatření. Nicméně musíme si uvědomit, že jsme teď úplně na začátku května a ještě nemáme epidemiologicky vyhodnocenou vlnu, která nastala teď pondělí. Pokud by se ukázalo, že ta zhorší naši situaci, tak uvolnění 11. května nemusí nastat tak, jak jsou nyní plánována,“ varoval šéf pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar

Epidemiolog zdůraznil, že nyní je klíčová osobní zodpovědnost lidí. „Pokud se jedinec nebude chovat zodpovědně vůči sobě a vůči rizikovým osobám ve svém okolí, tak nám nepomůže žádné centrálně nařízené opatření,“ uvedl ve svém apelu.

„Samozřejmě doufáme, že nebude potřeba v budoucnu brzdit tempo uvolňování, ale to si můžeme dovolit jen při spolupráci se všemi občany České republiky. To, že se povolují bohoslužby do sta osob, že se povoluje jít na kulturní akce, mít svatby a tak dále, neznamená, že bychom byli rádi, aby na ně chodili rizikové osoby - starší lidé, hypertonici, cukrovkáři i osoby s velkou nadváhou, protože tím budou ohrožovat sami sebe,“ uvedl Maďar.

Dodal, že pozor by si měli dát i lidé, kteří nepatří do rizikové skupiny. Ti by si naopak měli uvědomit, že virus v Česku stále je.

„Bez individuální zodpovědnosti to nepůjde. To, že se teď něco rozvolňuje, neznamená, že už všechno máme za sebou, a že tady vznikne tlak na to odložit roušky hned v dalších týdnech. My naopak právě teď potřebujeme zintenzivnit individuální ochranu,“ zdůraznil.

Pomohly i roušky

Náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula poukázal na to, že nařízení o povinném nošení roušek situaci v Česku velmi pomohlo.

„Roušky paradoxně hrají možná větší roli, než jsme si mysleli. Dnes víme z řady různých studií, že tato nákaza se šíří dominantně většími kapénkami a na ně roušky působí zcela bezezbytku,“ uvedl. Apeloval na občany, aby i v době rozvolňování opatření roušky stále nosili.

„Virus nespí, virus tady stále je. Rozvolňování si můžeme dovolit pouze za předpokladu dodržování hygienických opatření, jako jsou roušky. Kolektivní zodpovědnost chceme nahradit zodpovědností každého z nás. Apelujeme na to, aby lidé dodržovali preventivní hygienická opatření,“ řekl na tiskové konferenci. Nastínil, že velkým rizikem je koncentrace více osob na jednom místě.

„Když vyjdete dnes v Praze v podvečer ven, tak vidíte spoustu lidí, kteří nemají roušky, jsou ve velmi těsném kontaktu. Zdá se, že toto se už začíná projevovat, protože v posledních dvou třech dnech vidíme drobný nárůst nově nakažených. Je to varování,“ řekl.

Problematická Praha

O zvyšujícím se počtu nově nakažených mluvil sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle posledních čísel se denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku ve čtvrtek třetí den v řadě zrychloval. Za čtvrtek přibylo 103 nových potvrzených případů.

„Pravdou je, že v posledních třech dnech pozorujeme nárůst počtu pozitivně vyšetřených pacientů, to jsou zkrátka objektivní fakta,“ uvedl s tím, že situace se zvyšujícím se počtem nově nakažených se týká hlavně Prahy a Ostravy.

Obdobně jako Maďar naznačil, že pokud by v následujících týdnech epidemiologická situace v Česku nebyla příznivá, přijala by se nějaká úprava opatření.

„Prosím, buďme trpěliví a skutečně, dodržujme tato pravidla, jinak budeme pozorovat trend, který není úplně příznivý,“ uvedl s tím, že je důležité, aby lidé nezapomínali na roušky. „Vzhledem k tomu rozvolňování jsou čím dále tím důležitější,“ dodal s tím, že mezi hlavní základní pravidla patří také rozestupy a řádná hygiena rukou.

Vláda ve čtvrtek rozhodla, že už 11. května se vrátí do škol žáci devátých tříd a budou povolená i kina, divadla, sportovní a kulturní akce pro sto lidí. Vojtěch společně s dalšími ministry a epidemiology v pátek představil pravidla, které provozovatelé budou muset s ohledem na současnou situaci zajistit.