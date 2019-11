Nejdelší přímý let v historii. Boeing doletěl z Londýna do Sydney

Australská letecká společnost Qantas uskutečnila 19 hodin a 19 minut trvající let z Londýna do Sydney bez mezipřistání. Na palubě Boeingu 787-9 Dreamliner bylo jen 46 pasažérů a šest členů posádky. Jde o nejdelší přímý let co do vzdálenosti i času ve vzduchu. Aerolinka letos realizovala i podobný let mezi New Yorkem a Sydney.