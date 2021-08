Dálkové lety podražily, letenky do sousedních zemí jsou naopak levnější

Ceny letenek: z Prahy do turecké Ankary vzrostly o více než 300 procent

lety do egyptské Marsa Alam vzrostly o 160 procent

do Mexico City o 68 procent

do Dubaje (SAE) o 36 procent

do Malé (Maledivy) o 12 procent Zdroj: Kiwi.com