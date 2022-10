Aerolinky nechtějí platit za zpoždění letu. Kompromis by mohl přinést fond

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Měl to být krátký let z Bruselu do Dublinu, jen přesun mezi dvěma destinacemi při prázdninové cestě po evropských městech. Jenže Jan Homolka strávil více času na letišti než mezi památkami. Stalo se mu to, co dalším 660 tisícům českých turistů v letošní sezoně. Let nabral výrazné zpoždění.