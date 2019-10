Neplní myslivci svou zákonnou povinnost, když je zvěř v lesích přemnožená?

V podstatné části republiky je zvěř ve zvýšených stavech, to je správný výraz. Přemnožená zvěř by znamenalo, že populace vymírá, protože úživnost prostředí by zvěři nestačila. Je potřeba stavy zvěře snižovat a apeluju na členskou základnu, ať s tím něco udělá, nebo do toho bude muset vstoupit stát. Ať víc střílejí netrofejové kusy, všechno.