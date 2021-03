Zemědělci kritizují dvojí pravidla. Nelíbí se jim dohoda s Latinskou Amerikou

Čeští zemědělci znovu kritizují obchodní dohodu mezi EU a tzv. Mercosurem, tedy obchodním blokem čtyř latinskoamerických zemí - Brazílií, Argentinou, Uruguayí a Paraguayí (Mercado Comun del Sur).

Dohoda podle zemědělců sice pomůže vývozu automobilů, poškodí ale zemědělskou a potravinářskou produkci v Evropě, potažmo v ČR. Zejména jde o chov masného dobytka, drůbeže a pěstování cukrové řepy, řekl dnes na tiskové konferenci předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Dohodu budou muset ratifikovat všechny státy EU, ČR s ní podle něj souhlasí.



Hlavním problémem je podle Pýchy aplikace dvojích pravidel. Po evropských zemědělcích bude chtít EU nižší používání pesticidů a hnojiv nebo nechávání části půdy ležet ladem, po jihoamerických zemích nikoliv. Budou tak zvýhodněni a zemědělci se proto obávají dovozů levných potravin ze zemí, kde se evropské přísné podmínky dodržovat nebudou.

„Evropa má velmi přísné standardy pro chov zvířat, produkci potravin a samozřejmě pro kvalitu a bezpečnost potravin. Proti tomu v zemích Mercosuru jsou podmínky a standardy mnohem měkčí než má EU. A navíc často potraviny produkované v Mercosuru nesplňují ani tamní standardy,“ řekl Pýcha. S podobnými argumenty vystoupil svaz před zhruba rokem a půl.

Hlavním garantem projednání smlouvy na českém území je ministerstvo průmyslu a obchodu, uvedl Pýcha. „Postoj české vlády je souhlasný, klade důraz na export průmyslových výrobků a služeb, což souvisí se zaměřením ČR. Apelujeme ale na poslance, aby ČR nezapomínala na zemědělství,“ dodal. Nyní se podle něj na evropské úrovni ještě vedou jednání o změně některých částí dohody.

Proti dohodě se také staví Agrární komora ČR. „Smlouva mezi EU a Mercosurem by pravděpodobně poškodila především český chov prasat, skotu, ale i produkci drůbežího masa. Ohrozit by mohla také tuzemské odvětví cukru, ovocnářství, zelinářství i klasickou polní výrobu,“ sdělil ČTK prezident komory Jan Doležal.

Pýcha například u cukru, s jehož cenou mají producenti již tři roky problémy, zdůraznil odlišné standardy. „S kvótou osvobozenou od daně, kterou zvažuje dohoda s unií Mecosur, bude Evropa přijímat cukr a etanol s nižšími standardy výroby za velmi konkurenceschopné ceny. Přísná evropská pravidla zajistila, že 90 procent plochy pro pěstování cukrové řepy nyní podléhá certifikačním programům, které zajišťují velmi vysokou udržitelnost pěstování cukrové řepy,“ uvedl. V Brazílii je pod certifikací podle něj méně než deset procent třtinového průmyslu. Navíc se v tomto státě používá 27 účinných látek pesticidů, které jsou v Evropě zakázané. Svaz k tomu také předaboval evropské zemědělské video.

Česká republika není jediným státem, kde se zemědělcům podmínky ve smlouvě nelíbí. Na podzim například vjeli do Paříže nespokojení francouzští zemědělci. Pokud se dohodu podaří schválit, vznikla by největší zóna volného obchodu na světě. Jedná se o ní dvě desítky let.