Česko podepsalo s Italy smlouvu o rozšíření ropovodu TAL

Ropovod TAL Měří 753 kilometrů.

V současnosti pokrývá zhruba polovinu dovozu ropy do Česka, 90 procent do Rakouska a 100 procent do jižního Německa.

do Rakouska a do jižního Německa. Maximální přepravní kapacita ropovodu TAL je 43 milionů tun ropy ročně.

ropy ročně. Ropovod TAL spravuje společenství TAL Group tvořené třemi společnostmi (italská SIAT-TAL, rakouská Transalpine Ölleitung a německá Deutsche Transalpine Oelleitung), v nichž mají podíly petrolejářské firmy. Českou republikou ovládaná společnost Mero vlastní pětiprocentní podíl ve všech těchto třech společnostech.

ve všech těchto třech společnostech. Stavba ropovodu byla zahájena v roce 1961, náklady na výstavbu činily zhruba 192 milionů dolarů a použito bylo 40 tisíc jednotlivých kusů potrubí. Do provozu byl uveden v roce 1967. V roce 1995 byl na TAL napojen IKL, který byl zprovozněn o rok později.