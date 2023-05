Rozšířený ropovod TAL bude napřesrok, řekl Fiala. Umožní odstavit ruskou ropu

Podle dřívějšího Fialova vyjádření umožní úprava ropovodu navýšení dodávek ropy na sedm až osm milionů tun ročně. Náklady na technické úpravy, které to umožní, se odhadují na 1,2 až 1,6 miliardy korun. Projekt je součástí snahy o nezávislost ČR na ruském ropovodu Družba.

„Je to naprosto zásadní pro energetickou bezpečnost České republiky s cílem zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech,“ poznamenal Fiala.

Od prosince loňského roku platí embargo na dovoz ruské ropy do EU, Česko si ale vymínilo výjimku až do června roku 2024. Nemá totiž jiné trasy, kudy by sem ropu ve velkém dováželo v takovém objemu, aby nahradilo výpadek z ropovodu Družba. Touto trasou sem ročně proudí zhruba 3,4 milionů tun ropy.

Dohromady Česko potřebuje zhruba sedm milionů tun českého zlata, jenže z ropovodu TAL mohlo až doposud čerpat maximálně čtyři až pět milionů tun za rok.

Ropovod TAL začíná v italském Terstu. Do Německa a Rakouska posílá ropu, kterou k italským břehům přivážejí tankery z celého světa. Česká republika je na něj napojena přes produktovod IKL, který začíná v bavorském Vohburgu an der Donau.

Ropovody Evropy. Zdroj dat: MERO ČR

V číslech Předloni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy, zbytek přepravil ropovod Družba.

Mero dříve uvedlo, že produktovod IKL má už teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL zatím dostatečná kapacita pro stoprocentní zásobování ČR ropu není. Ropovod zásobuje osm rafinérií ve třech zemích EU, včetně obou rafinérií v Česku.

Podle Fialy má také Itálie jeden z největších evropských trhů se zemním plynem a má zájem se stát středomořským uzlem pro dodávky plynu do Evropy. Pro Česko je to velmi důležité, debata se vedla o konkrétních formách spolupráce, uvedl premiér.

Meloniová uvedla, že Evropa nesmí být energeticky závislá. Itálie má podle předsedkyně vlády velké projekty pro posílení soběstačnosti v zásobování energiemi.