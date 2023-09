Počet výjezdů Horské služby roste. Důvodem jsou elektrokola a adrenalinové sporty

„Opravdu přibývá úrazů seniorů, kteří se věnují sportovním nebo pohybovým aktivitám. Jsou to úrazy z pádů z výšky při treku ve velehorách, cyklodovolených v zahraničí nebo úrazy na skútrech zapůjčených na dovolené (v Řecku, Bali a podobně.). V zimě je to lyžování a skialpinismus,“ uvedla Svobodová. Pojišťovna podle ní řešila rovněž případ seniora staršího 60 let, který si na skateboardu zlomil roku.

Zatímco v tuzemsku Uniqa letos v létě nárůst počtu úrazů proti minulému roku nezaznamenala, v zahraničí jich bylo o několik procent více.

„Přibývá úrazů i v exotických zemích“

„Přibývá úrazů i v exotických zemích, kam se Češi vydávají, jako jsou Kolumbie, Brazílie, Kostarika, Madagaskar nebo Tanzanie,“ doplnila. Ve většině případů podle ní dochází k vymknutí a zlomení končetin. „Naštěstí méně často jde o úrazy páteře či hlavy,“ řekla.

Generali Česká pojišťovna podle mluvčího Jana Marka letos v létě řešila podobný počet škod na horách jako loni, tedy přibližně 1000. Za poslední roky ale skokově narostly případy úrazů na elektrokolech, uvedl.

„Následky nehod bývají kvůli vyšší rychlosti kola i jeho váze bohužel závažnější. I proto, že elektrokola díky dodatečnému pohonu využívají starší lidé, kterým pohyb po krajině samozřejmě výrazně usnadňují. Ne vždy však mají dostatečné zkušenosti, jak kolo ovládat, a ne vždy mají například helmy. Typickými úrazy jsou zlomeniny klíční kosti nebo pohmožděná zápěstí,“ doplnil.

Aktivity spojené s běžnou turistikou podle Marka v Česku i zahraničí pokrývá cestovní pojištění. Příplatek je pak za horolezectví, výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, vysokohorskou turistiku a pobyt v nadmořské výšce do 6000 metrů nad mořem.

Pojištění nerozlišuje nadmořskou výšku

„Tuzemské úrazové pojištění UNIQA nerozlišuje nadmořskou výšku, protože nemáme velehory. Cestovní pojištění do zahraničí stačí v běžném tarifu do 3000 metrů nad mořem. Nad tuto hranici je třeba sjednat rizikovější sportovní tarif,“ uvedla Svobodová.

ERV Evropská pojišťovna pak zájemcům, kteří chtějí provozovat rizikové sporty výše než 3500 metrů nad mořem, nabízí připojištění. „Plánujete-li tak absolvovat bungee jumping, canyoning, treky do stupně obtížnosti UIAA3 nebo třeba ferraty obtížnosti C ve vyšších nadmořských výškách, doporučujeme právě toto připojištění,“ řekl manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.