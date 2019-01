PŘEHLEDNĚ: V roce 2019 přibudou kilometry dálnic a sníží se DPH na stočné

Doprava Přibude 22 kilometrů nových dálnic

Ministerstvo dopravy spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic plánuje v letošním roce zprovoznit dva nové úseky dálnic. Ten první je na dálnici D3 v Jihočeském kraji mezi Bošilcem a Ševětínem. Dlouhý je osm kilometrů a otevřít jej chtějí v červnu.



Otevření toho druhého by se řidiči mohli dočkat v listopadu. Bude to čtrnáctikilometrový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Díky němu se výrazně zkrátí cesta například ze Zlína do Ostravy.

Celkem tedy Ředitelství silnic a dálnic v příštím roce zprovozní 22 kilometrů nových dálnic. Kromě toho plánuje otevřít necelých 30 kilometrů silnic I. třídy.

Pokračovat budou práce i na rozestavěných úsecích, jako třeba na D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, který před Vánocemi zdržel řidiče v kolonách i na několik hodin. Na dálnici mezi Prahou a Brnem by v příštím roce měla navíc začít modernizace dohromady sedmi úseků. Ambicí ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) totiž je, aby řidiči mohli jezdit po celé nové D1 v roce 2021.

Na další úseky bez dálniční známky

Od ledna přibudou na dálnicích další úseky, na nichž nebudou řidiči potřebovat mít zakoupenou dálniční známku. Ze zpoplatnění budou vyjmuty konkrétně tři úseky, které zároveň slouží jako obchvaty měst.



Dva z nich se nacházejí u Hradce Kr álo vé, a sice Sedlice – Kukleny na dálnici D11 a Sedlice – Opatovice nad Labem na D35. Známka nebude potřeba ani na dálnici D48 v Moravskoslezském kraji na úseku mezi Frýdkem-Místkem a obcí Dobrá.

Peníze místo poukázek

Senioři nad 70 let, invalidé, lidé závislí na pomoci druhých či klienti domovů důchodců a pacienti nemocnic už nebudou od ledna dostávat část příspěvku v poukázkách. Tento zákon, kdy dostávali lidé alespoň třetinu příspěvku na živobytí ve formě speciálních stravenek, platil od konce roku 2017 a jeho účelem bylo, aby lidé peníze neutráceli za alkohol a cigarety.



Ukázalo se však, že místo pomoci tento systém lidem pobírajícím dávky komplikoval život. Například hospitalizovaní naráželi na problém, že zdravotnická zařízení poukázky nepřijímala, a tak neměli čím uhradit stravu.

Rodičovská vyšší až příští rok

Původně měla změna platit od poloviny roku 2019, nakonec ji vláda odložila ještě o půl roku. Rodičovský příspěvek se tedy zvýší až od ledna 2020 o 80 tisíc korun – z dnešních 220 tisíc na rovných 300 tisíc. Na 450 tisíc se zřejmě zvýší u dvojčat a vícerčat. U nich je konečná částka zatím nejistá.

Novelu příslušného zákona musí ještě projednat vláda. Aby nebyli někteří rodiče ošizeni a jiní nuceni uměle si prodlužovat rodičovskou ve snaze dosáhnout na vyšší příspěvek, bude příspěvek zpětně doplacen i rodičům, kteří ho do té doby nestihnou vyčerpat a jejichž dítě nedosáhne do 31. prosince 2019 věku čtyř let. Ti si o doplatek musí požádat.

Pokud ale mezitím rodič začne pobírat příspěvek na mladšího sourozence dítěte, nárok na doplatek zaniká.

Minimální mzda vyšší o 1 150 korun

Již sedmým rokem po sobě zvyšuje vláda rychlým tempem minimální mzdu – tentokrát se z 12 200 korun od 1. ledna 2019 zvýší na 13 350 korun.



Od minimální mzdy se odvíjí řada dalších dávek – například výše zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou rentiéři pronajímající domy nebo mající příjem z dividend či úroků, ale také studenti starší 26 let nebo nezaměstnaní mimo evidenci úřadu práce.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) oznámila úmysl dál navyšovat minimální mzdu až k 16 tisícům na konci volebního období (2021). Zda to bude jako dosud formou dohody mezi odbory, zaměstnavatelskými svazy a vládou, anebo automaticky, zůstává otevřené.

Ministerstvo připravilo novelu zákoníku práce, podle které by minimální mzdu zafixovalo na 54,8 procenta průměrné mzdy z předloňska. Kdyby to například mělo platit už pro rok 2019, činila by minimální mzda 16 168 korun.

Nárůst důchodů až o 1 900 korun

Od ledna se zvyšuje základní výměra všech důchodů ze současných 9 procent na 10 procent průměrné mzdy. Zjednodušeně to znamená, že v průměru budou senioři dostávat o 900 korun měsíčně vyšší penzi. Navýšení důchodu zařídí Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, senioři si o ně nebudou muset nikde žádat.



Lidé, kteří dosáhli 85 let, k tomu navíc dostanou měsíčně ještě tisíc korun. „Záměrem je zvýšit životní úroveň těch osob, u nichž lze téměř s jistotou přepokládat, že její případné zvýšení si nemohou zabezpečit samy, například ani částečným uplatněním na trhu práce,“ zdůvodňuje novinku ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Daně Výhodnější paušály

Podnikatelé a živnostníci budou moci využívat k výpočtu daně z příjmů paušál v dvojnásobné výši než dnes. Pro daňové období 2019 se hranice paušálů posouvá na dva miliony, tedy do stavu v roce 2016.



Náklady paušálem dnes mohou uplatňovat osoby samostatně výdělečně činné jen do příjmů jeden milion korun. Znamená to, že od svého příjmu si podle typu živnosti mohou odečíst paušálně 40 až 80 procent jako výdaje a spočítat si tak daňový základ.

U vyšších příjmů už toto zjednodušení výpočtu daně použít nemohou a musejí náklady doložit příslušnými doklady.

Nižší DPH na stočné nebo služby

V průběhu roku 2019 (novelu zákona teď dostane na stůl Senát) se má snižit DPH na 10 procent na vodné, stočné, jídlo v restauraci a na služby náročné na lidskou práci: pečovatelské služby, úklid v domácnosti, drobné opravy kol, oděvů či bot a na kadeřnické služby.

Jestli služby zlevní, už ale bude záležet na každém podnikateli.