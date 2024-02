Chůzi může změnit každý, říká zakladatelka úspěšného e-shopu s bosobotami

Říká se „bosá chůze = zdravá chůze“. Na čem nejvíce záleží, pokud chceme mít zdravou chůzi?

Chození naboso je vlastně návrat k přirozenému způsobu chůze, když je chodidlo neobuté, nic ho neomezuje a může fungovat, jak má. Úplně bosá noha samozřejmě má své limity, v zimě mrzne, v létě je jí horko na rozpáleném asfaltu. Zdravá chůze tedy závisí na tom, co máme na noze a jak chodíme. Bota nesmí nohu omezovat nebo deformovat. To dělají třeba podpatky, s nimiž se naklání a deformuje celé tělo.

Zuzana Sovjaková Koubková Zakladatelka a majitelka brněnského e-shopu Bosonožka.

Vystudovala biochemii a ekonomii na Masarykově univerzitě.

Předtím, než se vydala na podnikatelskou dráhu, se věnovala vědě (pracovala na akademii věd) a práci ve zdravotnictví.

Je nadšená cyklistka a milovnice dobrého jídla a vína.

Může se dospělý člověk, který má svou chůzi silně zafixovanou, ji přeučit? Jaké potíže s sebou přináší špatná chůze?

Styl chůze může změnit každý, musí se na to ale postupně. Když někdo skočí do barefootů a začne je nosit každý den nebo v nich dokonce sportuje, může si ublížit. Nohy bývají z konvenčních bot oslabené, musí se postupně posilovat, jinak hrozí například zánět achillovky.

Ke zdraví patří podle odborníků ujít každý den 7 až 10 tisíc kroků. Řídíte se tím? Jaké další pravidla kolem chůze existují?

Nemá se to úplně zobecňovat, vždy je lepší nejdříve posoudit celkový zdravotní stav člověka a až poté si dávat různé cíle. Pořád se ale vracím k tomu, že chůze je nejpřirozenější a nejzdravější forma pohybu. U chůze bývá velmi důležitý nášlap, nedupat silně na paty, což se může negativně objevit jinde, třeba na bedrech.

Běhat až po roce

Doporučila byste barefoot na všechny povrchy? Jak je to s jejich nošením ve městě a v přírodě?

Barefoot je na všechny povrchy, ale ne ze začátku. Když se s nimi sžijeme, můžeme na všechny povrchy. Znám to sama, nosím barefooty všude, jediný problém mám v obchodním centru, kde je úplně monolitická podlaha bez jediné kachličky.

Tam cítím, že to není ideální. Ve městě to jinak není žádný problém. Pro obyvatele měst, kteří chtějí začít s barefoot botami jsou ideální začátečnické boty s tlumením, které se přizpůsobí noze a jsou do začátku ideální.

Jak je to s běháním naboso, respektive v barefootech? Je zdravé?

Nikomu bych nedoporučila běhat s barefooty během prvního roku používání, jinak hrozí úraz. Mezi lidmi jsou sportovní barefoot boty velmi populární, od pohorek přes boty do tělocvičny. Vlastně existují takřka všechny typy bot i v barefoot variantě, kromě lyžáků. Viděla jsem už i barefoot kopačky, hlavně u dětí, které od mala nosí barefoot boty a v úzkých klasických kopačkách nevydrží.

Jak dlouho trvalo, než si na tento typ obuvi Češi zvykli?

Křivka poptávky byla postupná. První čtyři roky jsme prodávali jen boty pro děti, poté se už po nich začali shánět také maminky, které viděly, že dětem to vyhovuje. Rosteme rok co rok, množství zákazníků se neustále zvyšuje a už se informace dostávají i k lidem, kteří děti nemají a prostě to chtějí zkusit. E-shop jsem začínala v dětském pokojíčku, teď máme prostor o tisíci metrech čtverečních.

Boty z ananasu i korku

Jak vznikl nápad založit e-shop s barefoot botami?

Synovi byl rok a potřeboval boty. Šla jsem u nás v Brně do obchodu s dětskou obuví, všechno se mi ale zdálo hrozně neforemné, těžké, vlastně jen jako zmenšené dospělácké boty. Brouzdala jsem tedy po Facebooku a našla jednu skupinu, kde si maminky dávaly na toto téma tipy a hromadně skupovaly boty pro děti ze zahraničí. Moc se mi to líbilo a zároveň jsem viděla díru na trhu.

Kdy jste je vy osobně poprvé obula?

Poprvé jsem barefoot obula až po několika letech podnikání, protože jsme začínali s botami pro děti. Pro dospělé v začátcích nebyl moc dobrý výběr. Jakmile jsem je ale jednou zkusila, musela jsem vyměnit celý botník. Nechtěla jsem se vzdát toho pohodlí.

Na jaké překážky nejčastěji narážíte? Existují kolem barefoot módy nějaké stereotypy?

Říká se, že barefoot boty jsou ošklivé a že s nimi člověk nemůže do města. Přitom je to hloupost, často vůbec nejde poznat, jestli je bota barefoot nebo ne. Překážkou u nás je určitě fakt, že mnoho lidí si vybere první barefoot boty pouze podle vzhledu.

Jenže každá je na noze cítit trochu jinak. Může se tak snadno stát, že první zkušenost je špatná, lidé se jí leknou a hned se vrací zpět ke konvenční obuvi. Barefoot boty se také špatně dědí z jednoho dítěte na druhé, protože každý mívá trochu jiný tvar nohy, takže bývají finančně náročnější.

Z jakých materiálů se vaše boty vyrábějí?

Je jich ohromné množství, v podstatě ze všech které známe z konvenční obuvi, jen musí být lehčí a flexibilnější. Nejvíce se prodávají kožené boty. Máme ale kousky třeba z korku nebo ananasových vláken.

Kdy bývá o barefooty největší zájem?

Vždy když se mění počasí, takže příprava na jaro, léto a třeba v minulém roce byl absolutně nejúspěšnější listopad, i díky výraznému ochlazení během krátké doby.

Jaké máte plány do budoucna?

Loni jsme pokořili několik velkých milníků, prodali jsme přes sto tisíc produktů, obrat byl přes sto milionů korun, na tyto úspěchy teď chceme navázat. Rádi bychom expandovali do zahraničí, chceme také dále zlepšovat zákaznický servis, protože spokojený zákazník je pro nás to nejdůležitější.