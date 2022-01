Tři čtvrtiny českých firem loni zvyšovaly ceny. Jejich růst nepoleví ani letos

Už na jaře loňského roku byly od šéfů českých firem slyšet hrozby o rychle rostoucích cenách. Málokdo si ale tehdy dovedl současnou výši inflace představit nebo připustit.

„Reálný život ve firmách přitom statistiky předbíhá, a proto nelze v prvním pololetí letošního roku čekat, že by inflace zmizela,“ komentoval výsledky partner v PwC Petr Kříž.

Více než čtvrtina firem loni zvýšila ceny o pět až deset procent, což odpovídá reálné inflaci, která se koncem roku přehoupla přes šestiprocentní hranici. Naopak 23 procent firem ceny loni neměnilo a dvě procenta společností si mohla dovolit zlevnit.

„České firmy loni čelily řadě pocovidových efektů: rostly ceny dovážených surovin, chyběli lidé, na podzim se přidaly skokově rostoucí ceny energií i pohonných hmot a vláda pustila do ekonomiky o 420 miliard korun více, než z ní dostala. To vše se v cenách zboží i služeb nutně muselo projevit. Navíc výhled na příští měsíce nenaznačuje, že by inflace měla začít klesat,“ uvedl Kříž.

To potvrzují i další odpovědi z průzkumu. Šéfové firem totiž počítají s tím, že inflace bude vysoká i v letošním roce.

Více než polovina generálních ředitelů (58 procent) očekává, že inflace letos zůstane nad pětiprocentní hranicí, 30 procent počítá s inflací mezi čtyřmi až pěti procenty a 11 procent s růstem cen o tři až čtyři procenta. Ani jeden z oslovených generálních ředitelů nevěří tomu, že by se inflace dostala pod dvouprocentní inflační cíl ČNB.

Růst sazeb bude pokračovat

Česká národní banka bojuje s inflací rychlým zvyšováním úrokových sazeb, když základní dvoutýdenní repo sazba loni vzrostla o 3,5procentního bodu z 0,25 na 3,75 procenta.

„Dá se očekávat, že ČNB v tomto boji bude pokračovat i letos, růst sazeb ještě není u konce, nicméně v druhém pololetí bychom již měli vidět pozitivní efekty této měnové politiky,“ dodal Kříž. Zajímavé je podle něj to, že na rychlé zvyšování sazeb zatím nijak významně nereaguje česká koruna.

Právě rychle rostoucí ceny jsou podle generálních ředitelů jednou z největších překážek rozvoje jejich společnosti, 42 procent z nich označuje růst cen surovin a materiálů za největší omezení.

A pětina považuje za velkou překážku růst cen energií. Naopak růst úrokových sazeb a s tím zdražující úvěry trápí jen šest procent generálních ředitelů. „I v tomto směru má centrální banka od šéfů většiny českých firem zelenou,“ uzavřel Kříž.