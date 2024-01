Hamleys v tichosti opustilo český trh. Nový Playground chce přinést více zábavy

Milí zákazníci, holky, kluci, s novým rokem přichází mnoho změn a jedna z nich je opravdu veliká - Na Příkopy 14 přichází The Playground!

A co to znamená? Například to, že se v následujících dnech obchod promění do nových barev! A co atrakce? Těšte se, bude jich brzo ještě víc! A co nápady na dárky? Kolik my toho máme připraveno, to budete koukat! No páni! A je něco, co se nemění? Ano! Naše dobrá nálada a radost z každé vaší návštěvy!

Těšíme se na vás! Kde? V The Playground, Na Příkopě 14, kde ten nejlepší den právě začíná!



