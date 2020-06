VIDEO: Moje adresa? Hotel. Turisty zkouší nahradit dlouhodobým pronájmem

K dlouhodobému pronajímání svých pokojů se rozhodli třeba v síti Jan Hotels. Ta po republice provozuje pět hotelů a koronavirová krize ji prozatím stála několik stovek milionů korun. Běžně by si zájemci za noc v jednom z jejích pražských hotelů zaplatili kolem 1 500 korun. Teď je však cena zhruba pětkrát nižší.



Za měsíc dlouhodobého pronájmu pokoje tak zákazník zaplatí 9 900 korun. Může jej využívat k ubytování až dvou lidí nebo jako kancelář. „Další služby jsou příplatkové, například parkování, fitness nebo snídaně,“ uvádí Gabriela Zmeková, obchodní ředitelka společnosti.



Firma doufá, že se jí tak podaří umazat alespoň část koronavirových ztrát. „Rádi bych tímto způsobem obsadili až šedesát pokojů,“ doplňuje Zmeková. Celkem by se tak zaplnila asi dvě patra jednoho hotelu. A zájemci o pronájem už jsou, podle Zmekové se jich ozývá čím dál více a naplněná je zhruba polovina kapacity. „Jde hlavně o korporátní klientelu a lidi, kteří cestují do Prahy za prací,“ zakončila Zmeková.

Jen krátkodobé řešení

Podle Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací, je však takové řešení spíše výjimkou. „Rozhodně to není nic masového, jedná se řádově o jednotky, možná desítky hotelů,“ uvádí.

Rozhodnutí začít s dlouhodobými pronájmy podle něj ilustruje, v jak špatné situaci se čeští hoteliéři nachází. „Ty podniky jsou finančně úplně vyčerpané a proto hledají každou cestu, která jim přinese alespoň minimální tržby,“ tvrdí.

Hned jak se do Česka vrátí turisté, hotely podle něj dlouhodobé pronájmy zruší. „Domnívám se, že je to dočasná záležitost,“ říká. „Hotel je stavěný na úplně jiný provoz. Dlouhodobě si myslím, že to trend není a nebude,“ zakončuje.

A s tím, jak se opatření proti šíření covid-19 pomalu uvolňují, se začínají do „normálu“ vracet i některé hotely. Například společnost Ave Hotels, která dlouhodobé pronájmy nabízela ve dvou svých hotelech, pomalu počet takových pokojů snižuje. Podle informací iDNES.cz se jí totiž teď, kdy už se částečně otevírají hranice, dlouhodobé pronájmy přestávají vyplácet.

Cena pronájmů obecně klesá

Cena dlouhodobých pronájmů v hotelech je podle inzerátů i oslovených firem mnohem nižší, než běžné nájmy. Nájemné ve velkých městech však během koronavirové pandemie začalo klesat a pokles nejspíš bude pokračovat. Vliv na to mají hlavně prázdné byty, které byly dříve používané pro ubytování turistů například přes platformu AirBnB.

„Byt, který jsme loni byli schopní nabídnout za patnáct tisíc, teď máme problém udat za třináct, čtrnáct tisíc,“ uvádí realitní makléř Jan Fleischner.

Dlouhodobé pronájmy v hotelech však ceny běžných pronájmů nejspíš neovlivní. „Vliv by tam byl, pouze pokud by se rapidně navýšil počet hotelů, které je nabízejí,“ tvrdí Fleischner.