Vouchery pro hotely jsou tytam. Stát podpoří jen lázně, i tam vládne nervozita

Konkrétní podobu voucherů pro lázně představil premiér Andrej Babiš ve svém nedělním hlášení Čau lidi, ve kterém vystoupili i další ministři. „Jaká lepší dovolená by mohla být než u nás v lázních, v Česku?“ uvedla v něm ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.



Nárok na příspěvek k pobytu budou mít podle Dostálové všichni plátci zdravotního pojištění starší 18 let, kteří v lázních stráví alespoň šest nocí. Jeho výše má být čtyři tisíce korun a podmínkou bude také absolvování nejméně pěti procedur.



Asociace hoteliérů tento druh podpory pro lázně vítají. „Lázně pomoc rozhodně potřebují,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. „Jestli jsou v České republice dvě ohrožené oblasti, tak pak je to Praha a Západočeský kraj se svými lázněmi,“ dodává.



Konec celoplošného voucheru

Nový voucher však víceméně pohřbil předchozí vládní sliby. Podle Hospodářských novin celoplošný voucher na deset tisíc nejspíš zkrachoval kvůli odporu ministerstva financí. „K této možnosti se nadále stavíme rezervovaně,“ řekl tomuto listu mluvčí ministerstva Tomáš Weiss.



Podle Stárka však to, že nový voucher v podstatě nahradil voucher pro podporu všech hotelů, nevadí. „Nejsme zas takoví optimisté, abychom si řekli, že když někdo dostane voucher, tak stráví sedm dní v Plzni, Ostravě, nebo Praze,“ tvrdí. „Nikdo lidem nemůže přikázat, kam mají jet na dovolenou,“ dodává.



Situace by se tak podle něj měla řešit jinak. Asociace v současnosti jedná s vládou o jiných možnostech podpory, mluví se například o příspěvku na pokoj. Babiš ve svém nedělním hlášení „Pokud taková podpora projde, tak nemáme důvod být nespokojeni,“ doplňuje. Své vlastní vouchery pak vedle státu hoteliérům přislíbily i některé kraje a města.



Zákazníci jsou zmatení

Ohlášení nové podpory na sociálních sítích navíc přineslo i problémy. Lázně o ní totiž vůbec nic bližšího nevědí a vznikají tak zmatky.

„V tuto chvíli začali lidé volat do lázní a ptají se, jak to mají udělat, aby získali voucher,“ řekl Hospodářským novinám prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Když ale slyší, že lázně nic nevědí, protože to ještě není připraveno, tak to u spousty z nich vyvolá nervozitu,“ dodal.



Celkem by podle listu podpora měla stát vyjít na miliardu korun. Celkem by tyto peníze měly zafinancovat zhruba 300 tisíc voucherů, Čechů přitom do tuzemských lázní ročně zpravidla nezavítá více než 200 tisíc.