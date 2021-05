Dobíječky pro elektromobily rychle přibývají, ČEZ jich má už tři sta

Právě ČEZ má nyní s třemi stovkami dobíječek nejrozsáhlejší veřejnou síť. Z toho je 230 rychlodobíjecích. Každá ze stanic má dva dobíjecí body, takže síť může v jednom okamžiku dodávat ekologickou energii do baterií 600 elektromobilů.

„Rychle stoupající počet elektroaut je jednoznačným trendem. Chceme být součástí celého elektromobilního řetězce, od těžby lithia, přes výrobu baterií až k dobíjecím stanicím,“ říká šéf ČEZ Daniel Beneš.



Celkový výkon stanic v síti ČEZ dosahuje téměř 19 megawattů. Do pěti let by se měl ztrojnásobit. Firma nyní otevírá zhruba dvě stanice týdně. Buduje je obvykle ve spolupráci s velkými řetězci, třístá stanice vyrostla na parkovišti u prodejny Kauflandu v Nymburce.

O druhé místo se přetahují E.ON a PRE, každá z nich má nyní přes sto stanic. „Do konce letošního roku bychom chtěli naši síť zdvojnásobit a nadále bude platit, že většina stanic E.ON Drive bude rychlodobíjecích v provedení 50 až 75 kilowatt,“ říká vedoucí mobility services E.ON Energie Martin Klíma.

Jedna dobíječka na deset elektroaut

Aktuálně je v Česku registrováno přes šest tisíc elektromobilů, každý rokem jich přibývá větší počet. V roce 2019 si lidé a firmy registrovali 789 elektromobilů, loni 3306 a letos zatím přes šest stovek.

Do budoucna odhady počítají s ročními prodeji v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. „V roce 2030 jich bude podle odhadů mezi 220 až 500 tisíci. S výstavbou infrastruktury skutečně nemůžeme otálet a jejich podpora je úkolem pro stát,“ říká Havlíček.

Stát chce podle něj budování stanic podpořit 22 miliardami korun. Z toho 16,5 miliardy má jít z evropských fondů a z národních zdrojů pod různými ministerstvy. Finance se v této souvislosti mají vyčlenit také z Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy.

Dobíjí se hlavně doma a ve firmách

V pandemii se mění způsob, jak lidé dobíječky využívají. Dříve byly trendem častější odběry o menších objemech, při jednom dobíjení to bylo v předchozích letech v průměru 12,7 kilowatthodiny. Loni však průměrný odběr stoupl na 13,6 kilowatthodiny. Lidé se během pandemických omezení zásobili větším objemem energie v bateriích aut.

Experti tvrdí, že na stávající úroveň spotřeby jsou přenosová síť i distribuční sítě dimenzovány dostatečně. Platí, že ke zhruba 80 procentům celkového objemu dobíjení e-aut v ČR dochází v domácnostech a ve firmách, na veřejné dobíjení připadá do dvaceti procent.

Ostatně i pro baterie auta je šetrnější pomalé dobíjení přes noc doma, nejlépe s použitím profesionálního zařízení, neboli wallboxu. Bez veřejné sítě to ale nepůjde. Podle evropských regulí by se orientačně měl odpovídající průměrný počet dobíjecích stanic rovnat alespoň jedné dobíjecí stanici na deset automobilů.