Výkup elektráren podle ekonomů smysl dává. Otázka je, kolik to bude stát

Cílem tohoto plánu je energeticky soběstačná Česká republika, která dokáže sama vyrobit maximum energie za přijatelnou cenu. „Jestliže by stát plně ovládl výrobní část ČEZ, bude moci snáze ceny elektřiny regulovat a snižovat je domácnostem i firmám,“ říká ekonom Lukáš Kovanda. Žádný jiný akcionář by mu do cen nemohl mluvit. Zároveň by vláda sama rozhodovala o výstavbě nových jaderných bloků.

Podle Kovandy je dělení ČEZ nebo nějaké jiné systémové opatření nezbytné. „Takzvaný úsporný energetický tarif, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, je jen dalším dluhem. Neřeší podstatu drahých energií. Ceny energií přitom v EU zůstanou vysoké po několik let,“ varuje Kovanda.

Ovládnutí klíčových elektráren státem by tak skutečně mohlo přinést domácnostem i podnikům úlevu od drahých energií. „Stát si bude moct se svým produktem dělat co chce a dávat ho za jakoukoli cenu. ČEZ v současnosti nemůže prodávat, za kolik chce, ale z co nejvyšší zisk,“ míní Bohumil Trampota, analytik Komerční banky.

Plán z pohledu energetické bezpečnosti podle ekonomů smysl dává. „Je to správné. Stát by měl držet v rukou to nejdůležitější, a to je energetická soběstačnost. Bez toho nezajistíme výrobu, tím pádem ani tvorbu HDP. 75 procent elektřiny se spotřebovává do průmyslu, služeb a tak dále,“ míní Tomáš Kovalovský z České jaderné asociace.

Vysoká prémie pro akcionáře

Otázkou ale je, na kolik by to celé státní kasu vyšlo. Stát aktuálně v ČEZ vlastní sedmdesátiprocentní podíl, zbytek musí odkoupit od minoritních akcionářů. „Vláda bude muset akcionářům nabídnout vysokou prémii. Znárodnění samozřejmě je možné, ale musí to být podle pravidel. Vláda proto bude muset nabídnout odpovídající cenu,“ upozornil Trampota.

K odhadům přesné částky, za kterou by stát mohl zbývající podíl převzít, zatím podle oslovených ekonomů není dost informací. Shodují se ale, že stát bude muset nabídnout akcionářům skutečně atraktivní nabídku, aby vůbec svůj podíl chtěli odprodat. Trampota také dodal, že díky plánu na odkup akcie ČEZ v nejbližším období posílí. I to s sebou nese vidinu vysokých výkupních cen.

„Ohledně odkupu čekám velká jednání. Nevím, jestli by akcionáři byli ochotni své podíly vůbec odprodat. Nedokážu říct, jestli je to reálné. Je to otázka ceny a politiky,“ uzavírá Kovalovský.