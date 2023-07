KOMENTÁŘ: Nejhorší v Evropě nejsme. Důležité totiž je, kolik lidé vydělají

V uplynulých týdnech se rozhořela debata o tom, že v české ekonomice musí něco být zásadně špatně. Natolik zásadně špatně, že Česko je jedinou – ano, doslova jedinou – zemí v Evropě, která se ani do letošního prvního čtvrtletí (čísla za druhé čtvrtletí zatím nejsou) nedokázala vyhrabat z covidovo-energetického propadu a produkovat aspoň to, co produkovala na konci roku 2019.

HDP je tak trochu hausnumero, které navíc prochází postupnými revizemi poté, co statistici v průběhu času dostávají z různých koutů ekonomiky další a upřesněné údaje.